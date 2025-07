Meister mit Rückenwind

Der SV Ehlen blickt auf eine rundum gelungene Saison zurück: Mit dem Meistertitel in der Kreisliga C hat das Team sein Ziel erreicht und sich die Rückkehr in die B-Liga gesichert. Besonders beeindruckend war dabei der souveräne Auftritt am letzten Spieltag gegen Mitaufsteiger Wolfhagen III – eine reife Leistung zur Krönung. Auch der couragierte Pokalkampf gegen Kreisoberligist FC Oberelsungen zeigt: Die Mannschaft ist bereit für den nächsten Schritt.