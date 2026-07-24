Meister mit Radikalumbruch: ETSV Hamburg baut alles um

Der ETSV Hamburg verändert sich. – Foto: Steffi Rathje

Der ETSV Hamburg startet als amtierender Meister der Oberliga Hamburg in die neue Saison - aber kaum noch mit der Mannschaft, die diesen Titel geholt hat. Nach dem großen Erfolg folgte am Mittleren Landweg der Komplettumbau. Fast 30 Abgänge, mehr als zwei Dutzend neue Spieler und mit Manuel Demir ein neuer Trainer: Der ETSV geht nicht als klassischer Titelverteidiger in die Runde, sondern als eines der spannendsten Neustart-Projekte der Liga.

Die Abgangsliste liest sich wie eine Landkarte des ambitionierten Amateurfußballs. Eugenio Junior Lopes, Blerim Qestai, Luke Sendzik, Can Kömürcü und Dominik Akyol wechseln zum FC Süderelbe. Tom Müller, Abdul Gafar Rauf, Luis Jahraus, Jan-Philipp Rose und Hubertus Reinecke schließen sich Altona 93 an. Brandolf Duah, Nick Selutin und Erolind Krasniqi gehen zum SC Weiche Flensburg 08.

Schon in der vergangenen Saison war klar, dass der Meisterkader in dieser Form nicht zusammenbleiben würde. Nun ist der Umbruch sichtbar. Leistungsträger, Trainerteam, Funktionäre und prägende Figuren haben den Verein verlassen. Gleichzeitig hat der ETSV aus vielen Richtungen nachgelegt - aus der Oberliga, der Landesliga, dem Ausland, aus Nachwuchsstrukturen und von direkten Konkurrenten.

Dazu kommen mehrere Spieler, die derzeit vereinslos geführt werden. Aus der Meistermannschaft ist damit nicht nur eine Achse herausgebrochen - sie hat sich nahezu vollständig über andere Klubs verteilt.

Auch die TuS Dassendorf bedient sich beim Meister und holt Ridel Varela Monteiro sowie Andy Appiah. Vedat Düzgüner wechselt zum USC Paloma, Muhamed Ajruli zum FC Teutonia 05 Ottensen, Dave Ceesay zum FC Eintracht Norderstedt, Alexander Borck zum TSV Buchholz 08 und David Jendrzej zum 1. FC Phönix Lübeck. Mit Jasmin Huremovic verliert der Klub zudem einen prägenden Macher, der künftig beim ASV Bergedorf 85 als Ligamanager arbeitet.

Demir übernimmt ein neues Puzzle

Die Aufgabe für Demir ist entsprechend groß. Der neue Trainer übernimmt keinen eingespielten Meisterkader, sondern eine Mannschaft, die sich in kürzester Zeit neu finden muss. Zugänge wie Daniel Witt, Niklas Kiene, Agyekum Kufour Jamborek, Dennis Weinhauer, Terje Scheffel, Mete Nuri Tonyali, Gabriel Oliveira da Silva und Gedion Owusu Wedemeyer kommen vom FK Nikola Tesla. Auch dieser Block fällt auf und dürfte für eine gewisse gemeinsame Basis sorgen.

Weitere Spieler bringen ganz unterschiedliche Hintergründe mit. Ognjen Lukic und Melvin Rode kommen vom FC Eintracht Norderstedt II, Antonio Simonovic vom SC Vorwärts/Wacker Billstedt, Makoto Ayano von HSV Barmbek-Uhlenhorst, Anton Lattke vom TSV Sasel, Takuro Mohara und Mohammad Amir Mohammadi von TBS Pinneberg. Dazu stoßen unter anderem Mohamed Khalil, Ishmael Schubert-Abubakari, Jan Wansiedler, Nikita Marusenko, Michael Ening und Jeffrey Agyemang Agyemang.

Mit Taiki Iimura von der Rikkyo Universität und Hayato Nakazawa von der Niigata University of Health & Welfare kommen zudem Spieler aus Japan. Lovelys Enoch Armah und Kewin Karol Przybycin stammen aus dem Nachwuchs des JFV Lübeck. Der neue ETSV-Kader wirkt dadurch internationaler, jünger und vollkommen neu zusammengesetzt.

Auftakt direkt bei der TuS Dassendorf

Viel Zeit zum Sortieren bleibt nicht. Der ETSV startet am 25. Juli mit einem Auswärtsspiel bei der TuS Dassendorf - also direkt bei einem Klub, der selbst massiv aufgerüstet hat und unter Oliver Zapel wieder nach ganz oben will. Für den neuen ETSV ist das sofort eine Standortbestimmung.

Am zweiten Spieltag empfängt der Meister Teutonia 05. Danach folgen die Auswärtspartie bei Concordia Hamburg, das Heimspiel gegen HEBC Hamburg und Ende August das Duell mit Buchholz 08. Der erste Monat bietet damit genug Prüfsteine, um früh zu erkennen, wohin die Reise für den umgebauten Titelträger gehen kann.

Gerade das Auftaktspiel in Dassendorf besitzt Symbolkraft. Auf der einen Seite steht ein ehemaliger Serienmeister, der unter Profi-Bedingungen neu angreift. Auf der anderen Seite kommt der amtierende Meister, der nach seinem Titel fast komplett neu anfangen muss.

Titelverteidiger mit Fragezeichen

Der ETSV bleibt der amtierende Meister. Doch die Ausgangslage ist eine völlig andere als bei einem klassischen Titelverteidiger. Die Mannschaft, die 2025/26 sportlich Maßstäbe setzte, ist in dieser Form Geschichte. Nun geht es darum, ob Demir aus vielen neuen Einzelteilen schnell wieder eine funktionierende Einheit formen kann.

Qualität ist im neuen Kader erkennbar vorhanden. Die Herausforderung liegt in den Automatismen, der Hierarchie und der Stabilität. Wer führt diese Mannschaft? Welche Achse entsteht? Wie schnell greifen die Abläufe? Und kann ein komplett neu aufgebauter Meister direkt wieder oben mitmischen?

Der ETSV Hamburg geht mit maximalem Umbruch in die Saison. Genau deshalb ist dieser Klub so schwer einzuschätzen - und genau deshalb wird der Start in Dassendorf besonders spannend.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: