– Foto: SV Holthausen-Biene II

Meister mit Last-Minute-Wucht: Holthausen-Biene II dreht gegen Verfolger Lünne in der Nachspielzeit die Partie und setzt zum Saisonabschluss noch einmal ein Ausrufezeichen. Für BW Lünne ist der Traum vom Aufstieg trotz der Niederlage aber noch längst nicht geplatzt.

Der SV Holthausen-Biene II hat die Saison in der 1. Kreisklasse Emsland Süd mit einem späten 2:1-Heimsieg gegen Blau-Weiß Lünne abgeschlossen und damit die Meisterschaft untermauert. Die Partie begann wetterbedingt mit Verspätung, bot danach aber direkt Tempo: Justin Leugering brachte die Gäste bereits in der 2. Minute früh in Führung.

Während Holthausen-Biene II die Spielzeit mit vier Punkten Vorsprung auf Rang eins beendet, darf Blau-Weiß Lünne trotz der Niederlage weiter vom Aufstieg träumen. Für die Mannschaft von Thomas Rodenbücher geht es am 7. Juni im Finale der Relegation um das Ticket zur Kreisliga.

Die Hausherren fanden jedoch schnell zurück ins Spiel. André Marten erzielte nach 27 Minuten den Ausgleich und markierte damit bereits seinen 16. Saisontreffer. In einer umkämpften zweiten Halbzeit blieb die Begegnung lange offen, ehe Nick Hegemann in der Nachspielzeit zuschlug. Der Offensivspieler traf in der 90.+2 Minute zum umjubelten 2:1 und sorgte mit seinem 16. Saisontor für den späten Siegtreffer des Meisters.

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