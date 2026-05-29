Meister-Matchball für Deißlingen am vorletzten Spieltag

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 33. und vorletzten Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern stehen die nächsten Vorentscheidungen an. Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen gastiert beim SV Kolbingen und kann mit einem Sieg den direkten Aufstieg in die Landesliga fixieren. Der Tabellenzweite TSV Straßberg 1903 empfängt die SGM SV Gruol / SV Erlaheim und muss gewinnen, um die Minimalchance auf den Titel am Leben zu erhalten. Im extrem engen Abstiegskampf, es drohen bis zu sechs direkte Absteiger, kämpfen der TSV Laufen/Eyach beim SV Dotternhausen und die SGM Bösingen II/Beffendorf II beim FC Grosselfingen um jeden Punkt. Der FC Hechingen trifft auf das punktlose Schlusslicht FV Rot-Weiß Ebingen 2006, während der bereits feststehende Absteiger SV Wurmlingen den TSV Frommern empfängt. Komplettiert wird der Spieltag durch die Duelle des SV Bubsheim gegen die SG FC Hardt / Lauterbach, des SV Winzeln gegen den TSV Trillfingen sowie das Aufeinandertreffen der SG Schramberg / SV Sulgen mit der Spvgg 06 Trossingen.

Für den Tabellenfünfzehnten TSV Laufen/Eyach zählt beim Tabellenfünften SV Dotternhausen im Abstiegskampf nur ein Sieg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren. Die Hausherren von Spielertrainer Mathias Mauz bewiesen zuletzt gegen den SV Wurmlingen starke Nerven und drehten einen Zwei-Tore-Rückstand durch einen späten Elfmeter noch in einen Sieg. Laufen/Eyach, trainiert von Axel Conzelmann, erlebte hingegen einen bitteren Nachmittag gegen den FC Grosselfingen, bei dem man nach einem Remis zur Pause in der Schlussphase noch deutlich verlor und zudem einen Feldverweis kassierte. Auch im Hinspiel behielt Dotternhausen nach einer hart umkämpften Partie knapp die Oberhand.

In einem wichtigen Duell für den Tabellenvierzehnten SGM Bösingen II/Beffendorf II geht es beim achtplatzierten FC Grosselfingen um dringend benötigte Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Beide Mannschaften treten nach Erfolgen am vergangenen Wochenende mit Selbstbewusstsein an: Die Elf von Spielertrainer Fabio Pflumm sicherte sich einen deutlichen Auswärtssieg beim TSV Laufen/Eyach, während die Gäste unter Trainer Manuel Bantle einen souveränen Heimerfolg gegen die SG Schramberg / SV Sulgen feierten. Das Hinspiel endete mit einer Punkteteilung, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht, doch die Gäste stehen tabellarisch unter enormem Zugzwang. ---

Die drittplatzierte Spvgg 06 Trossingen reist mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Serie zum bereits abgestiegenen Vorletzten SG Schramberg / SV Sulgen. Während die Gastgeber von Trainer Kajetan Kohlmann zuletzt eine verdiente Niederlage gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II einstecken mussten, feierte Trossingen unter Trainer John Müller einen überzeugenden Erfolg gegen den FC Hechingen, bei dem man die Partie frühzeitig dominierte. Obwohl es für die Spielgemeinschaft tabellarisch um nichts mehr geht, werden sie sich für ihre heimischen Fans ordentlich aus der Liga verabschieden wollen, wobei das überraschend gewonnene Hinspiel, begünstigt durch einen Platzverweis der Trossinger, als Motivation dienen dürfte. ---

Der elftplatzierte FC Hechingen geht gegen das abgeschlagene Schlusslicht FV Rot-Weiß Ebingen 2006 als klarer Favorit in eine richtungsweisende Partie, um den Ligaverbleib endgültig abzusichern. Die Mannschaft von Trainer Joso Zupan musste sich zuletzt der Spvgg 06 Trossingen geschlagen geben, da sie nach einem deutlichen Rückstand nicht mehr entscheidend zurückschlagen konnte. Für die bereits abgestiegenen Gäste von Spielertrainer Kevin Schopfer endete das letzte Spiel gegen den SV Kolbingen mit einer weiteren klaren Heimniederlage. Schon das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit, bei der Hechingen einen ungefährdeten Sieg einfuhr. ---

Der Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen reist als haushoher Favorit zum dreizehnten SV Kolbingen und kann mit einem Sieg vorzeitig die Meisterschaft feiern. Die Mannschaft von Trainer Felix Schaplewski machte am letzten Spieltag mit einem späten Sieg im Topspiel gegen den TSV Straßberg 1903 einen riesigen Schritt in Richtung Aufstieg. Kolbingen, gecoacht von Trainer Benjamin Raidt, tankte zuletzt beim deutlichen Auswärtserfolg gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 wichtiges Selbstvertrauen für den Kampf um den Klassenerhalt. Dennoch zeigte bereits das Hinspiel, das der Tabellenführer souverän gewann, die Kräfteverhältnisse in dieser Paarung klar auf. ---

Für den Tabellenzweiten TSV Straßberg 1903 ist ein Heimsieg gegen den Vierten SGM SV Gruol/SV Erlaheim absolute Pflicht, um die minimale Meisterchance am Leben zu erhalten. Das Team von Trainer Marc-Philipp Kleiner musste am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage im Spitzenspiel gegen die SGM Deißlingen/Lauffen durch einen späten Gegentreffer hinnehmen. Gruol/Erlaheim, unter der Leitung von Trainer Jochen Gihr, zeigte zuletzt große Moral und erkämpfte sich gegen den SV Winzeln nach einem Zwei-Tore-Rückstand und einem verschossenen Strafstoß noch ein Unentschieden. Zudem haben die Hausherren nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel noch eine Rechnung mit der Spielgemeinschaft offen. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Winzeln SV Winzeln TSV Trillfingen Trillfingen 15:30 PUSH

Im Duell zwischen dem Tabellensiebten SV Winzeln und dem Zwölften TSV Trillfingen stehen die Gäste unter größerem Druck, um sich entscheidend von den abstiegsbedrohten Rängen abzusetzen. Die Truppe von Spielertrainer Fabian Singer kam zuletzt gegen den SV Bubsheim nicht über ein Remis hinaus und verzeichnete damit das vierte Unentschieden in Serie. Winzeln, trainiert von Spielertrainer Tobias Heizmann, teilte am letzten Spieltag ebenfalls die Punkte, nachdem man gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim eine schnelle Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand gab. Das Hinspiel entschied Trillfingen souverän für sich, was den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen für diese wichtige Begegnung geben dürfte. ---

Der Tabellenneunte SV Bubsheim empfängt den Sechsten SG FC Hardt/Lauterbach und möchte seine Serie von vier sieglosen Spielen in Folge endlich beenden. Am vergangenen Wochenende erkämpfte sich die Elf von Spielertrainer Paul Ratke beim TSV Trillfingen nach einem Rückstand noch ein Unentschieden in der Schlussphase, musste aber einen späten Platzverweis hinnehmen. Die Gäste von Spielertrainer Marco Lenz mussten sich zuletzt dem TSV Frommern geschlagen geben, da sie eine frühe Führung nicht über die Zeit retten konnten. Nach dem extrem torreichen Hinspiel, das die Spielgemeinschaft deutlich für sich entschied, hoffen die Gastgeber nun auf eine Revanche vor heimischer Kulisse. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Wurmlingen Wurmlingen TSV Frommern Frommern 15:30 PUSH