Meister Malchower SV: "Die Oberliga ist für uns kein Thema"

– Foto: Malchower SV

Die Saison in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern ist beendet, und der Malchower SV krönt sich in einem dramatischen Finale zum Meister. Mit nur einem Punkt Vorsprung verweist das Team die starke Konkurrenz auf die Plätze. Trotz des sportlichen Erfolgs erteilt der Verein einem Aufstieg in die Oberliga eine klare Absage. Trainer Sven Lange blickt auf eine emotionale Nacht, die Erfolgsfaktoren der Mannschaft und die bereits weit fortgeschrittene Kaderplanung für die neue Spielzeit zurück.

Der Gewinn des Meistertitels löste bei der Mannschaft und den Anhängern große Emotionen und spürbaren Jubel aus. In der Stadt war alles für den entscheidenden Moment vorbereitet, sodass die Party unmittelbar nach dem Feststehen des Triumphs beginnen konnte. „Ja, das kann man so sagen. In Malchow war alles vorbereitet und die Sause ging bis in die frühen Morgenstunden“, schildert Trainer Sven Lange die stimmungsvolle Nacht gegenüber FuPa.

Ein Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht, wie intensiv das Rennen um die Krone bis zum letzten Spieltag geführt wurde. Der Malchower SV beendet die Spielzeit mit 69 Punkten auf dem ersten Platz. Aus den insgesamt 28 absolvierten Partien holte das Team 22 Siege, drei Unentschieden und musste drei Niederlagen hinnehmen, bei einem Torverhältnis von 72:21.

Die Verfolger machten es dem neuen Meister bis zum Schluss extrem schwer: Der FC Mecklenburg Schwerin landete mit 68 Punkten (21 Siege, fünf Unentschieden, zwei Niederlagen bei 72:26 Toren) hauchdünn auf dem zweiten Rang, während der 1. FC Neubrandenburg 04 mit 65 Punkten (20 Siege, f过渡ünf Unentschieden, drei Niederlagen bei 90:34 Toren) den dritten Platz belegt.

Vom holprigen Saisonstart zur meisterlichen Gewissheit

Dass die Spielzeit mit dem ganz großen Wurf enden würde, war im vergangenen Herbst nach einem unruhigen Auftakt keineswegs absehbar. Der Trainer hatte sich zunächst ein bescheideneres, aber dennoch ambitioniertes Ziel gesetzt, ehe die Mannschaft eine beeindruckende Entwicklung startete. „Wir wollten schon in der Spitzengruppe landen. Nach einem holprigen Start steigerte sich unser Team ab Oktober, und spätestens im Frühjahr wussten wir, es ist auch der 1. Platz möglich“, blickt Sven Lange auf den Reifeprozess und die wachsende Zuversicht im Saisonverlauf zurück.

Einfache Abläufe und hohe Einsatzbereitschaft als Erfolgsfaktoren

Der entscheidende Ausschlag für den Triumph lag in der strukturierten Arbeit auf dem Trainingsplatz sowie der spielerischen Reife der Mannschaft in den Pflichtspielen. Die Spieler setzten die Vorgaben des Trainers konsequent um. Auf die Frage nach den Gründen für den Titelgewinn verweist Sven Lange auf das funktionierende Team: „Eine hohe Einsatzbereitschaft der Spieler, einfache und unkomplizierte Abläufe beim Training und die Spielstärke als Mannschaft.“

Ein unerschütterlicher Zusammenhalt und unbändiger Wille

Zudem zeichnete sich der Meisterkader vor allem durch ein außergewöhnliches Wir-Gefühl aus. Jedes Mitglied der Mannschaft stellte sich in den Dienst des Vereins und ging in den Partien an die Leistungsgrenze. Sven Lange hebt die charakterlichen Qualitäten seiner Auswahl deutlich hervor: „Der Zusammenhalt ist das A und O. Gute Fußballer und die Stärke, immer alles zu geben.“

Individuelle Urlaubstage anstelle einer gemeinsamen Abschlussfahrt

Nach den kräftezehrenden Wochen im engen Meisterschaftskampf steht für die Akteure nun die wohlverdiente Erholung an. Eine Reise des gesamten Kaders wird es in diesem Sommer allerdings nicht geben, stattdessen zieht es Teile der Mannschaft privat auf die beliebte Urlaubsinsel. „Eine Abschlussfahrt ist als Mannschaft nicht geplant. Wie in anderen Fußballmannschaften auch, werden einige Spieler für ein paar Tage nach Malle fahren“, erklärt der Trainer die anstehenden Freizeitaktivitäten der Spieler.

Der bewusste Verzicht auf das sportliche Aufstiegsrecht

Eine Nachricht gibt es derweil bezüglich der sportlichen Zukunft des Vereins zu vermelden. Obwohl sich das Team die Qualifikation für die Oberliga auf dem Rasen redlich verdient hat, entscheidet sich der Verein bewusst gegen den Klassenwechsel. Sven Lange stellt diesbezüglich sachlich und direkt fest: „Die Oberliga ist für uns kein Thema.“

Weitreichende personelle Veränderungen im Meisterkader

Für die kommenden Aufgaben laufen die personellen Planungen bereits auf Hochtouren und stehen kurz vor dem Abschluss. Das Gesicht der Mannschaft wird sich punktuell verändern, da der Verein vier Abgänge verkraften muss, sich im Gegenzug aber mit drei Akteuren verstärkt und noch eine gezielte Verstärkung für die Hintermannschaft sucht.

„Die Kaderplanung ist so gut wie abgeschlossen. Mit Moritz Went, Lukas Prange, Mahdi Chachi und Dean Klesnil haben wir vier Abgänge. Thore Böhm vom Förderkader Rene Schneider, Pepe Maluch und Konstanin Mertins (beide SV Warnemünde) kommen nach Malchow. Ein Verteidiger wird noch gesucht“, gewährt Sven Lange einen Einblick.

Die klare Marschroute für die anstehende Saison 2026/2027

Für die neue Spielzeit 2026/2027 hat der Trainer bereits ein klares und ambitioniertes Ziel definiert. Anstatt sich auf dem aktuellen Erfolg auszuruhen, will die Mannschaft in der Verbandsliga erneut angreifen und die Spitzenposition holen. Sven Lange gibt die unmissverständliche Zielsetzung für das anstehende Jahr vor: „Wir wollen unseren Titel verteidigen.“