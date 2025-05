Meister LSV Neustadt: "Heute werden wir in die Tasten hauen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

„Wir waren in Tschernitz relativ entspannt, aber nach dem Spiel in Spremberg am heutigen Mittwoch werden wir, denke ich, ordentlich in die Tasten hauen!“, kündigt Dominik Kosel augenzwinkernd an. Die ganz große Feier steht also noch bevor, doch Grund zur Freude gibt es bereits reichlich.

Ziel erreicht, aber nicht selbstverständlich