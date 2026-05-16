Meister! Landesliga! Kareth im Ausnahmezustand Bezirksliga Süd, letzter Spieltag am Samstag: Lerch-Formation macht mit einem 2:0-Derbysieg in Hainsacker sein Meisterstück +++ Vizemeister Wenzenbach und Prüfening gehen mit Siegen in die Relegation von Florian Würthele · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

Ekktase auf Kareths Höhen: Der TSV kehrt nach einem Jahr in die Landesliga zurück. – Foto: Christian Reinwald

Der 16. Mai 2026 geht in die Annalen des TSV Kareth-Lappersdorf ein. Als Meister der Bezirksliga Süd kehren die „Veilchen“ auf direktem Wege in die Landesliga zurück. Herzlichen Glückwunsch! Die Schützlinge von Chefcoach Bastian Lerch zeigten sich am letzten Spieltag im Fernduell mit Titel-Widersacher SV Wenzenbach nervenstark. Auch eine beeindruckende Zuschauerkulisse ließ sie kalt. Mit einem 2:0-Sieg in einem chancenarmen Derby in Hainsacker – Huber und Guraziu trafen – kürte sich Kareth zum neuen Titelträger. Günter Brandls Wenzenbacher waren ebenfalls siegreich (3:1 daheim gegen den BSC Regensburg) und gehen als Vizemeister in die Aufstiegsspiele zur Landesliga. In den anderen sechs Begegnungen ging es nur noch um die Goldene Ananas. Die Stimmen:



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Ich bin extrem stolz auf auf die Mannschaft, auf den ganzen Verein und auf alle, die mitgewirkt haben. Es war eine brutal intensive Saison mit einem am Ende verdienten Aufstieg. Jeder hat alles rein-investiert. Es gilt einfach nur Danke zu sagen und die Tage zu genießen.“



Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Die beiden Gegentreffer waren vermeidbar. Kareth war zwar klar überlegen, allerdings gab es kaum Torchancen. Ein Anschlusstreffer hätte dem Spiel vor dieser schönen Kulisse gutgetan. Leider waren wir aber heute nach vorne zu harmlos. Gratulation an den TSV Kareth-Lappersdorf zum Meistertitel!“







Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Ein souveräner und verdienter Heimsieg mit einer stabilen Leistung von uns. Der BSC hat uns aber auch nichts geschenkt. Glückwunsch an den TSV Kareth-Lappersdorf zur Meisterschaft. Jetzt gilt unser Fokus auf die Relegation, um vielleicht noch den Aufstieg zu realisieren. Wir sind im Verein sehr glücklich über die Saison. 72 Punkte sind eine herausragende Leistung.“











Diese Partien hatten nur noch statistischen Wert:







Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „Ein verdienter Heimsieg. Klar spielt uns die frühe Rote Karte gegen Pielenhofen in die Karten, aber auch vor dieser hätten wir schon 2:0 führen können. Ein guter Abschluss einer sehr guten Rückrunde!“







Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Über 90 Minuten waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Speziell in der ersten Halbzeit haben wir unsere Torchancen sträflich nicht genutzt. Da haben wir die Chancen teilweise grob fahrlässig ausgelassen. Die zweite Halbzeit war nicht mehr so toll. Es war nicht bloß eine gute, sondern von der Punkteanzahl die beste Saison des SVS seit dem BOL-Aufstieg 2002. Man kann nur alle Hüte ziehen vor der Mannschaft ziehen, wie sie es diese Saison gerockt hat. Respekt vor der Leistung.“







Mathias Meßmann (Trainer 1. FC Schwarzenfeld): „Zum Abschluss ein verdienter Auswärtssieg. Es war nichts Spektakuläres. Beide Tore waren superschön über Außen herausgespielt. Vielleicht hätten wir noch das ein oder andere Tor mehr schießen können. Unterm Strich bin ich zufrieden. Hinten die Null, vorne zwei Tore geschossen, die Saison auf Platz zehn beendet. Wir haben verdient den Klassenerhalt geschafft.“







Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Nach anfänglicher Nervosität und Schläfrigkeit arbeiteten wir uns gut rein, spielten ordentlichen Fußball, zeigten Charakter und schossen schöne Tore. Ich denke, ein verdienter sieg für uns. Die Relegation kann kommen!“







