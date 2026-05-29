Meister Kassel II verabschiedet sich – wer sichert sich Rang vier?

Für den SC Willingen endet die Verbandsliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den FSV Dörnberg. Die Upländer stehen als Absteiger fest, können sich aber zumindest mit einem ordentlichen Auftritt von den eigenen Zuschauern verabschieden. Dörnberg reist als Tabellensechster an und will eine zuletzt wechselhafte Schlussphase auch für den scheidenden Trainer Robert Franke sauber beenden.

Zwischen Klei/Hun/Doh und TSV Wabern geht es tabellarisch nicht mehr um die großen Entscheidungen, aber sehr wohl um einen runden Abschluss. Wabern hat nach einer starken Rückrunde zuletzt an Schwung verloren, Klei/Hun/Doh möchte nach dem Kreispokalsieg über Weidenhausen die Saison vor eigenem Publikum positiv beenden. Für beide Mannschaften steht der Blick bereits ein Stück weit auf der Frage, mit welchem Gefühl sie in die Sommerpause gehen.

Für KSV Hessen Kassel II ist das Heimspiel gegen Steinbach der sportliche Abschluss einer Meister-Saison. Die Junglöwen haben Titel und Hessenliga-Aufstieg bereits sicher, treffen aber noch einmal auf den Tabellendritten und damit auf einen Gegner mit Qualität. Für Kassel II geht es darum, sich vor eigenem Publikum angemessen aus der Verbandsliga zu verabschieden – und die starke Saison mit einem letzten Ausrufezeichen abzurunden.

Wölfe lauern auf Platz vier

Der FSV Wolfhagen empfängt den OSC Vellmar und kann noch auf Rang vier springen, braucht dafür aber Schützenhilfe aus Calden. Die Wölfe stehen punktgleich mit Lichtenau bei 51 Zählern, liegen aber hinter dem LFV. Vellmar hat den Klassenerhalt bereits gesichert und kann nach einer starken Schlussphase befreit auftreten – für Wolfhagen geht es darum, die Saison mit einem Heimsieg und der bestmöglichen Platzierung abzuschließen.

Top-Ergebnis vollenden