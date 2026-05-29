Meister Kassel II verabschiedet sich – wer sichert sich Rang vier?

Der letzte Spieltag der Verbandsliga Nord bringt aus nordhessischer Sicht keine Abstiegsspannung mehr, dafür aber noch einige sportliche Reizpunkte. Lichtenauer FV will bei der formstarken SG Calden/Meimbressen Platz vier ins Ziel bringen, FSV Wolfhagen hofft im Heimspiel gegen OSC Vellmar noch auf einen Ausrutscher des Konkurrenten. KSV Hessen Kassel II verabschiedet sich gegen Steinbach als Meister und Aufsteiger aus der Liga, während SC Willingen nach dem feststehenden Abstieg zum letzten Mal Verbandsliga-Fußball vor eigenem Publikum spielt.
Abschied auf beiden Seiten
Für den SC Willingen endet die Verbandsliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den FSV Dörnberg. Die Upländer stehen als Absteiger fest, können sich aber zumindest mit einem ordentlichen Auftritt von den eigenen Zuschauern verabschieden. Dörnberg reist als Tabellensechster an und will eine zuletzt wechselhafte Schlussphase auch für den scheidenden Trainer Robert Franke sauber beenden.
Wem gelingt ein positiver Abschluss?
Zwischen Klei/Hun/Doh und TSV Wabern geht es tabellarisch nicht mehr um die großen Entscheidungen, aber sehr wohl um einen runden Abschluss. Wabern hat nach einer starken Rückrunde zuletzt an Schwung verloren, Klei/Hun/Doh möchte nach dem Kreispokalsieg über Weidenhausen die Saison vor eigenem Publikum positiv beenden. Für beide Mannschaften steht der Blick bereits ein Stück weit auf der Frage, mit welchem Gefühl sie in die Sommerpause gehen.
Meisterfeier im Fokus
Für KSV Hessen Kassel II ist das Heimspiel gegen Steinbach der sportliche Abschluss einer Meister-Saison. Die Junglöwen haben Titel und Hessenliga-Aufstieg bereits sicher, treffen aber noch einmal auf den Tabellendritten und damit auf einen Gegner mit Qualität. Für Kassel II geht es darum, sich vor eigenem Publikum angemessen aus der Verbandsliga zu verabschieden – und die starke Saison mit einem letzten Ausrufezeichen abzurunden.
Wölfe lauern auf Platz vier
Der FSV Wolfhagen empfängt den OSC Vellmar und kann noch auf Rang vier springen, braucht dafür aber Schützenhilfe aus Calden. Die Wölfe stehen punktgleich mit Lichtenau bei 51 Zählern, liegen aber hinter dem LFV. Vellmar hat den Klassenerhalt bereits gesichert und kann nach einer starken Schlussphase befreit auftreten – für Wolfhagen geht es darum, die Saison mit einem Heimsieg und der bestmöglichen Platzierung abzuschließen.
Top-Ergebnis vollenden
Für den Lichtenauer FV ist das Auswärtsspiel bei Calden/Meimbressen die Chance auf ein bemerkenswertes Endresultat. Mit einem Sieg wäre Platz vier sicher – nach Rang zwei in der Saison 2020/21 und Rang fünf 2023/24 wäre das erneut ein starkes Verbandsliga-Ergebnis für die Löwen. Einfach wird die Aufgabe nicht: Calden hat nach dem 1:5 gegen Eichenzell vier Spiele mit 20:2 Toren hingelegt und spielt seit dem gesicherten Klassenerhalt weiter mit viel Zug nach vorn. Beim LFV fehlen Alexandru Graur und Mick Vogelsang, zudem stehen die letzten Saisonspiele im Zeichen mehrerer Abschiede und der bereits begonnenen Kaderplanung.