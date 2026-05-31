Meister in Torlaune, Dessau gewinnt Duell um Silber, Warnau in Not

– Foto: Axel Winkler

Der SSC Weißenfels zeigt sich nach der Landesmeisterschaft und der überraschenden Trainertrennung in Torlaune. Der SV Dessau 05 siegt im direkten Duell um Tabellenplatz zwei. Und der SSV Havelwinkel Warnau ist nach der Niederlage am Sonnabend kaum noch zu retten. Das waren die Ergebnisse am 27. Spieltag der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

Seit dem Start ins neue Jahr konnte der SV Blau-Weiß Dölau lediglich eine Partie gewinnen - mit 3:1 gegen den Haldensleber SC. Das änderte sich auch nicht am Freitagabend: Mit 0:3 ging das Heimspiel gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen verloren. Der Klassenerhalt ist für die Dölauer somit noch nicht sicher, angesichts von acht Punkten Vorsprung bei nur noch neun zu vergebenen Zählern aber trotzdem sehr nahe.

Der SC Bernburg hat den Verbleib in der Verbandsliga sicher. Nach dem 3:1-Erfolg am Freitag beim Haldensleber SC und der Warnauer Niederlage am Sonnabend können die Bernburger mit zehn Punkten Vorsprung zur Abstiegszone nicht mehr unter den Strich rutschen. Leon Schmidt und Til Heitzmann behielten sich ihre ersten Saisontreffer für den SCB für einen guten Zeitpunkt auf.

Die SG Rot-Weiß Thalheim hat auf ihrer Abschiedstour durch die Verbandsliga noch einmal einen Punkt eingefahren. Vom VfB Sangerhausen trennte sich das schon abgestiegene Schlusslicht am Freitagabend mit einem 2:2-Unentschieden. Der erste Heimsieg der Saison wollte allerdings auch im 14. Anlauf nicht gelingen.

Nach der jüngsten Niederlage im Kellerkracher gegen Rot-Weiß Thalheim (2:4) stand der SSV Havelwinkel Warnau bereits mit dem Rücken zur Wand. Spätestens nach dem Sonnabend ist der Aufsteiger in Not: Durch die 0:2-Niederlage beim BSV Halle-Ammendorf - der damit die Führung in der Heimtabelle übernommen hat - ist der SSV Havelwinkel kaum noch zu retten. Die Warnauer müssten für den Klassenerhalt alle drei verbliebenen Partien gewinnen. Noch dazu dürfte der SV Blau-Weiß Dölau maximal noch einen Zähler holen.

Zwei Wochen sind seit der großen Meisterfeier des SSC Weißenfels vergangen. Die verkündete Trennung von Trainer Maximilian Oha und Co-Trainer Martin Sichting zum Saisonende schlug große Wellen. Doch beides ließ sich der Saalesportclub am Sonnabend nicht anmerken: Stattdessen bestätigten die Weißenfelser mit einem klaren 6:0-Erfolg beim SV Westerhausen ihren Spitzenrang in der Rückrundentabelle. Justin Puphal, die Doppelpacker Carlo Purrucker und Timm Koch sowie Felix Schneider trafen für den Meister in Torlaune.

Zwei Doppelpacker führten den SV Blau-Weiß Zorbau am Sonnabend im Duell der Tabellennachbarn zum Auswärtssieg. Nikita Bondarenko und Olavio Fernandes De Pinho Gomes erzielten jeweils zwei Tore zum 4:0-Erfolg beim FSV Barleben. Mit diesem eroberten die Zorbauer den sechsten Tabellenplatz.

Im direkten Duell um Silber hat der SV Dessau 05 am Sonnabend einen klaren Sieg gelandet. Mit 5:1 gewann der Tabellenzweite im Heimspiel gegen den bis dato drittplatzierten SV Fortuna Magdeburg. Doppelpacker Darvin Hajowky, Niklas Mieth, Elia Friebe und Eric Schmitkamp netzten für die Nullfünfer, die punktgleich vor dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen auf Rang zwei bleiben. Die Fortunen wurden derweil auch vom BSV Halle-Ammendorf überholt und rutschten auf Platz fünf ab.

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