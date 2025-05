Meister in Gießen und Umgebung können einem leidtun

Der FSV Fernwald hat eine kluge Entscheidung getroffen, seine Bewerbung für die Fußball-Regionalliga zurückzuziehen – und muss sich nach einer blitzsauberen Saison in der Hessenliga nicht grämen, vor allem dann nicht, wenn am Samstag das i-Tüpfelchen Hessenmeistertitel tatsächlich erreicht werden sollte. Sportlich alles richtig gemacht. Und aus Vereinssicht schließlich auch. Gedanken machen müssen sich andere.

Da ist zum einen der Deutsche Fußball Bund, der das hohe Lied auf Basis, Amateure und Ehrenamt singt, aber nur schiefe Töne produziert, wenn es darum geht, die Sonntagsreden auch in die Praxis zu überführen. Mit den Kriterien, die die 4. Liga als Geld generierende Gesellschaften den von unten nach oben aufsteigenden Vereinen überstülpen, wird einzig der Nachweis erbracht, dass der Fußball an der Basis schon mit dem semiprofessionellen Bereich nichts zu tun hat, ja in der geschlossenen Gesellschaft des Geldgrabs Regionalliga sogar nicht gewünscht ist. Ein sportlicher Aufstieg als Ding der finanziellen Unmöglichkeit.

Hinzu kommt die unerquickliche Diskrepanz zwischen den Regionalligen, wo höchste Auflagen im Südwesten oder Westen gestellt werden, während im Freistaat (der Verband, nicht eine GmbH) eine bessere Bayern- als Regionalliga verkauft wird. Zweierlei Maß nennt man das. Einerlei kann einem, und das ist der Punkt, der besonders schmerzt, zudem nicht sein, dass die Region Gießen stets daran scheitert, dass es keine einzige Spielstätte gibt, die einen Mindeststandard erfüllt. Meister können einem in Gießen und Umgebung leidtun.