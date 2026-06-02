Meister im Derby

– Foto: Sascha Drenth

Vor heimischer Kulisse macht der VfR Evesen mit einem 4:0-Erfolg den Titelgewinn und den Aufstieg in die Landesliga perfekt.

Für Trainer Burak Buruk war es genau der Nachmittag, den er sich erhofft hatte. „Es war genau das Derby, das ich mir gewünscht hatte. Es ging in den Zweikämpfen ordentlich zur Sache, wie es sich für ein Derby gehört, aber es war jederzeit sehr fair.“ Besonders hob er den respektvollen Umgang beider Mannschaften hervor. Nach den unschönen Begleitumständen des Hinspiels habe es bereits vor dem Anpfiff einen angenehmen Austausch mit dem Bückeburger Trainerteam gegeben.

Es hätte kaum einen passenderen Rahmen geben können. Derby, Heimspiel, Meisterschaftschance – und am Ende eine große Feier. Mit einem souveränen 4:0-Erfolg gegen den VfL Bückeburg hat sich der VfR Evesen am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 gesichert und den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht.

Auf dem Platz war die Nervosität zunächst spürbar. „In der ersten Halbzeit hat man die Nervosität deutlich gespürt“, sagte Buruk. Die Bedeutung der Partie sei seiner Mannschaft bewusst gewesen. Dennoch arbeitete sich Evesen zunehmend in die Begegnung hinein und erspielte sich bereits vor der Führung mehrere gute Möglichkeiten.

Der Bann brach in der 35. Minute. Shaalan Khairi (Django) setzte sich im Zentrum durch und schickte Lennard Heine auf die Reise. Dessen Hereingabe verwertete Civan Ertem zum 1:0. „Mit dieser Führung geht es dann auch in die Halbzeit“, sagte Buruk.

Kurz nach dem Seitenwechsel folgte die Vorentscheidung. Nach einer starken Kombination über die rechte Seite legte Emilio Enzi quer auf Lennard Heine, der zum 2:0 einschob (52.). „Beide Tore waren hervorragend herausgespielt“, lobte Buruk.

Wenig später wurde die Begegnung wegen eines Gewitters für rund zehn Minuten unterbrochen. Die Pause schadete Evesen allerdings nicht. „In der Kabine habe ich der Mannschaft noch einmal gesagt, dass wir konzentriert bleiben und uns auf keinen Fall zu sicher fühlen dürfen“, berichtete Buruk.

Die Reaktion folgte unmittelbar nach der Fortsetzung. Civan Ertem traf nach einem zunächst abgewehrten Abschluss zum 3:0 (61.). Als Shaalan Khairi wenig später mit einer starken Einzelaktion auf 4:0 erhöhte (70.), war die Entscheidung endgültig gefallen.

„Spätestens nach dem 2:0 hat man gemerkt, dass Bückeburg gebrochen war“, sagte Buruk. Anschließend wechselte er mehrfach durch, um möglichst vielen Spielern ihren Anteil an diesem besonderen Tag zu ermöglichen.

Auf der Gegenseite erkannte Michael Evers die Leistung des neuen Meisters fair an. „Die erste Halbzeit konnten wir noch offen gestalten, standen in der Defensive sicher und haben nicht viel zugelassen“, erklärte Evers. Die Führung Evesens sei nach einer Unachtsamkeit im Rückzugsverhalten gefallen. Der zweite Treffer kurz nach der Pause habe seine Mannschaft dann „ein wenig gebrochen“.

„Evesen spielte sich in der Folgezeit ein wenig in den Rausch, was letztendlich zum 4:0-Sieg der Hausherren führte“, sagte Evers. Seine Mannschaft habe es nicht geschafft, die Leistungen der Vorwochen abzurufen. „Dabei hat es Evesen in allen Mannschaftsteilen auch sehr, sehr gut gemacht.“ Abschließend gratulierte er dem Gegner: „Herzlichen Glückwunsch an den VfR Evesen zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die Landesliga.“

Für Buruk war der Titelgewinn auch die Belohnung für einen langen Entwicklungsprozess. „Unsere Vorbereitung war eine Katastrophe. Viele Spieler haben gefehlt und wir haben sogar Testspiele gegen Kreisligisten verloren.“ Danach habe sich die Mannschaft jedoch kontinuierlich gesteigert. „Wir sind immer stabiler geworden und letztlich zu einer richtigen Familie zusammengewachsen.“

Mit nun 77 Punkten ist Evesen einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Die Meisterschaft ist perfekt – und sie wurde genau dort gefeiert, wo sich die Verantwortlichen es erträumt hatten: im Derby vor den eigenen Fans. „Deshalb bin ich wahnsinnig stolz auf die Mannschaft“, sagte Buruk. „Sie hat sich diese Meisterschaft verdient.“

VfR Evesen – VfL Bückeburg 4:0

VfR Evesen: Christian Förster, Samuel Pentke (74. Philipp Spannuth), Gabriel Khalaf (71. Abdülkadir Özden), Nico Stolte, Fin Alack, Emilio Enzi, Lennard Heine, Paskal Fichtner (71. Ismail Kasso), Cedric Schröder (45. Luca Sanapo), Shaalan Khairi, Civan Ertem (78. Serhat Merdoglou) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Bennet Blaume, Fynn Marzinowski, Kieron Pöhler (78. Maurice Matz), Dominik Weiß (67. Florian John), Bjarne-Niels Struckmeier (67. Nico Butenop), Noah-Mattis Bartke (78. Jamie Hese), Bastian Evers (47. Moritz Dierks), Christian Paul Schwier, Alexander Bremer, Marlo Niemann - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

Schiedsrichter: Dennis Remus

Tore: 1:0 Civan Ertem (35.), 2:0 Lennard Heine (52.), 3:0 Civan Ertem (61.), 4:0 Shaalan Khairi (70.)