Meister GSV Höpfigheim: "Wir feiern jeden Sonntag bis zum 1. Juni"

Eigentlich war der Aufstieg kein Ziel – nun ist der GSV Höpfigheim Meister der Kreisliga B2 Enz/Murr. Trainer Thomas Lembeck spricht von einem verdienten Lohn, einer Mannschaft mit starkem Kollektivgeist und einer Saison, in der plötzlich alles zusammenpasste – inklusive Spielglück.

Die große Feier hat noch nicht begonnen, doch die Freude ist groß – wenn auch verspätet. „Nein, bisher wurde noch nicht wirklich gefeiert. Uns war bis Mittwochabend, als der WFV einen Facebook-Post setzte, noch nicht mal bewusst, dass wir jetzt schon durch sind“, sagte Trainer Thomas Lembeck. Am Feiern soll es nun aber nicht scheitern: „Der GSV weiß, wie man feiert und Gas gibt, wir feiern jetzt einfach jeden Sonntag bis zur Abschlussfeier am 1. Juni.“

Mit der Rolle des Meisterschaftsfavoriten hatte der GSV Höpfigheim nichts zu tun. „Der Aufstieg war überhaupt nicht unser Ziel“, stellte Thomas Lembeck klar. Vor der Saison sah er andere Mannschaften vorne. Auch mit einem Platz im oberen Mittelfeld wäre man zufrieden gewesen: „Wir hätten auch gut mit Platz 4 oder 5 leben können und hatten keinen Druck.“

Starker Start und ein bisschen Glück

Die Ausgangslage änderte sich früh – Höpfigheim legte einen Lauf hin. „Meine Truppe ist überragend in die Saison gestartet und hat einen bis heute anhaltenden Lauf“, sagte Lembeck. Dazu kam das berühmte Quäntchen Glück, das in früheren Jahren gefehlt hatte: „Plötzlich hatte man auch mal das nötige Spielglück auf seiner Seite.“ Das Ergebnis: 19 Siege in 20 Spielen und die vorzeitige Meisterschaft.

Kollektiv im Mittelpunkt

Die Stärke seines Teams sieht Thomas Lembeck im gemeinsamen Wachsen. „Die Mannschaft hat sich Spiel für Spiel auf jeder Position weiterentwickelt“, lobte der Trainer. Der Teamgeist wurde zur tragenden Säule: „Der Teamgeist und das Kollektiv sind zu unserer Stärke geworden.“

Abschlussfahrt in Planung – Ziel: das 17. Bundesland

Auch abseits des Platzes wird das Erreichte gewürdigt. „Es ist was in Planung, wahrscheinlich geht’s in unser 17. Bundesland“, verriet Lembeck. Die Vorfreude auf die Abschlussfahrt nach Mallorca ist groß – und ein Zeichen der mannschaftlichen Geschlossenheit.

Der Aufstieg wird wahrgenommen

Auch wenn er nicht geplant war: Der Aufstieg ist nun fix. „Davon ist auszugehen, ja“, sagte Thomas Lembeck zur Frage nach dem Aufstiegsrecht. „Die Jungs haben sich das verdient und sollen diese Erfahrung mitnehmen.“

Kader bleibt weitgehend stabil – keine finanzielle Spielereien

Große Umbrüche sind nicht geplant. „Das Team bleibt soweit zusammen“, so Lembeck. Verstärkungen sind in der B-Liga nicht einfach – vor allem ohne finanzielle Anreize. „Was Neuzugänge angeht, ist es in der B-Liga ohne Finanzspritzen immer etwas schwierig“, erklärt der Trainer. Der Verein verfolgt eine klare Linie: „Wir werden keine verrückten Sachen machen. Wenn jemand zu uns wechseln möchte, muss er ins Team passen, sich dem Vereinsleben fügen und aus Überzeugung dazustoßen. Wir locken nicht mit Geld.“

Klassenerhalt wäre eine Sensation

Der Ausblick auf die neue Saison ist realistisch und demütig. „Wir gehen ehrfürchtig in die neue Saison und wissen, dass unser Lauf sicher nicht von Dauer sein wird und uns das Spielglück auch mal wieder verlässt“, sagte Lembeck. Wenn es gelinge, vier Teams hinter sich zu lassen, wäre das ein Erfolg: „Der Klassenerhalt wäre eine Sensation und hätte dasselbe Gewicht, wie jetzt der Aufstieg.“ Dafür müsse das Team in der Kreisliga A regelmäßig an seine Leistungsgrenze gehen.

Zahlen untermauern die Stärke

Mit 19 Siegen, einem Unentschieden und nur 15 Gegentoren ist der GSV Höpfigheim hochverdient Meister der Kreisliga B2 Enz/Murr. Der Vorsprung auf Verfolger Sportfreunde Mundelsheim ist groß. Bei einem Torverhältnis von 66:15 zeigte das Team auch spielerisch seine Klasse – und wird nun Woche für Woche feiern.