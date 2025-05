Meister Gölshausen gastiert in Gochsheim

Einen starken Auftritt bescheinigten Sebastian Sabo und Cedric Zimmermann ihren Schützlingen beim 4:0 in Büchig: „Am vergangenen Sonntag waren wir bei unserem Tabellennachbarn auswärts in Büchig zu Gast. Bereits mit dem ersten Schuss konnte man direkt in Führung gehen und infolgedessen dem weiteren Spielverlauf unseren Stempel aufdrücken. Im Vergleich zu den letzten Spielen stand unser Team etwas tiefer und überließ der Heimmannschaft mehr Ballbesitz in der eigenen Hälfte. So konnte man durch Balleroberungen im Mittelfeld immer wieder schnell umschalten und die Tiefe attackieren. Nach einem tiefen Pass, der eigentlich zu weit war, setzten wir stark nach und dadurch den Torwart so sehr unter Druck, dass wir den Ball abfangen und das 2:0 erzielen konnten. Durch diesen Zwischenstand war Büchig II nun gezwungen höher zu stehen und uns entsprechend anzulaufen. Unsere Verteidigung hatte dem aber einiges entgegenzusetzen, zeigte spielerisch das beste Spiel der Saison und befreite sich jedes Mal aus den Drucksituationen. Hieraus entstanden für uns weitere gefährliche Durchbrüche über die Außenbahnen, welche wir allerdings ungenutzt ließen. Zu oft war der letzte Ball leider zu ungenau oder der Zeitpunkt des Abschlusses falsch gewählt. In den ersten zehn Minuten direkt nach Wiederanpfiff kam Büchig II druckvoller aus der Kabine und wollte unbedingt den Anschlusstreffer erzielen. Genau in dieser Drangphase gelang es uns, durch einen schönen Steckpass die Führung weiter auszubauen, und wir konnten somit den Gegner endgültig aus der Bahn werfen. Kurz darauf legten wir nochmals nach, erhöhten auf 4:0 und hatten in den letzten zwanzig Minuten sogar noch die ein oder andere Möglichkeit, das Ergebnis weiter auszubauen, was uns allerdings nicht mehr gelingen sollte. Alles in allem war es ein, auch in dieser Höhe, absolut verdienter Sieg und eines der überzeugendsten Spiele der gesamten Saison.“

Daran will das FCO-Trainergespann gegen Flehingen II anknüpfen: „Diese Leistung möchten wir konservieren und an unserem Sportfestwochenende gegen Flehingen II erneut auf den Platz bringen. Wir freuen uns schon auf das letzte Heimspiel der Saison und werden alles dafür geben, die drei Punkte in Obergrombach zu behalten!“

Keine Punkte konnte der FC Flehingen II gegen Münzesheim holen. „Über die kompletten 90 Minuten haben wir nie so richtig ins Spiel gefunden. Wir waren zwar auch nicht wirklich unterlegen, doch Münzesheim war einen Tick energischer und hat das Spiel am Ende dann auch verdient gewonnen“, so Tobias Kußmaul.

Besser machen will es Kußmaul in Obergrombach: „Am Sonntag müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen, sonst wird es ganz schwer. In Obergrombach hatten wir die letzten Jahre schon viele heiße Duelle, die selten für uns ausgegangen sind. Das wollen wir ändern und wie im Hinspiel die drei Punkte holen.“

PROGNOSE:

Der Ligazweite Obergrombach wird seine Position mit einem Sieg untermauern.