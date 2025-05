Meister gibt nur gegen Saarbrücken Punkte ab

Das war zum Auswärts-Abschluss noch mal eine hervorragende Leistung des Frauen-Teams des 1. FC Saarbrücken. Vor 1.200 Zuschauern im Bruchweg-Stadion konnte das Team von Trainer Taifour Diane mit dem torlosen Remis zwar den Meistertitel des 1. FSV Mainz 05 nicht verhindern, aber das FCS-Team ist das Einzige, gegen den der neue Meister überhaupt Punkte abgeben musste. "Sie haben alle anderen Spiele gewonnen, nur gegen uns nicht. Sie hatten Respekt, wir hätten durch Nora Clausen sogar in Führung gehen können, aber dann bekommen sie in der zweiten Hälfte einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen. Unsere Torfrau Elena Bläser hat den aber gut pariert. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und gratulieren den Mainzerinnen zum Aufstieg", sagte FCS-Trainer Taifour Diane nach dem Spiel. Die Ligarunde wird nun am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen Ober-Olm abgeschlossen, bevor es an Christi Himmelfahrt in St. Wendel im saarländischen Pokalfinale gegen die SV Elversberg geht.