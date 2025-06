MEISTER GESUCHT - UND GEFUNDEN!

– Foto: SV Neuringe

Unser Aufruf „MEISTER GESUCHT – WIR FEIERN EUCH!“ hat offenbar voll ins Schwarze getroffen, denn eure Resonanz war meisterlich! Zahlreiche Leser haben sich mit tollen Bildern gemeldet, und wir haben daraus kurzerhand einen kleinen Bericht gebastelt, der hoffentlich genauso viel Freude bereitet wie eure Schnappschüsse uns. Eure Fotos zeigen, was den Amateurfußball ausmacht: Leidenschaft, Zusammenhalt und ganz viel Herzblut. Wir sagen danke für eure Beiträge, eure gute Laune und diese herrlich bodenständigen Meistermomente. Ihr habt uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Jetzt hoffen wir, dass es auch unseren Leserinnen und Lesern so geht. Ihr für uns. Wir für euch. Immer! Noch kein Meisterfoto dabei? Wer sein Bild zur Meisterschaft vermisst, kann es noch per WhatsApp an 01525 7354294 senden, bitte mit kurzer Beschreibung. Auf eine wohlverdiente Sommerpause und bis zur nächsten Saison!

Meister in der 2. Kreisklasse Süd – Foto: SV Alemannia Salzbergen

Salzbergen III marschiert zur Meisterschaft Mit zwölf Punkten Vorsprung dominierte der SV Alemannia Salzbergen III die 2. Kreisklasse Süd nach Belieben – der Titel war früh nur noch Formsache.

– Foto: SV Neuringe

Neuringe feiert den Titel und erinnert an Jlonah Mit dem Meistertitel in der 2. Kreisklasse Mitte setzt der SV Neuringe ein sportliches Ausrufezeichen und widmet den Triumph ihrem verstorbenen Mitspieler Jlonah Kuite. (Siehe Aufmachbild zum Bericht)

Meister Bezirkslia Weser-Ems-Süd – Foto: FSG Schwefingen/Union Meppen

FSG Schwefingen/Union Meppen stößt auf den Titel an Die FSG Schwefingen/Union Meppen krönt sich mit zwei Punkten Vorsprung zum Meister der Bezirksliga Weser-Ems Süd. Gefeiert wurde stilecht im Mike's Pup in Meppen - Zapfhahn auf, Sorgen aus. Glückwunsch zur starken Saison und viel Erfolg in der Landesliga!

Meister Kreisliga Süd-Mitte - SV Grenzland Twist – Foto: SV Grenzland Twist

Grenzland Twist steigt auf - Drama bis zur letzten Minute Im Fotofinish sichert sich der SV Grenzland Twist die Meisterschaft in der Kreisliga Süd-Mitte und krönt sich damit zum Aufsteiger in die Emslandliga. Ein Nervenspiel bis zum letzten Minute, inklusive Drama und Zittern. Der Lohn: Aufstieg und Freibier. Der Wermutstropfen: Vorerst keine Derbys mehr gegen den SV Germania Twist.

– Foto: SV DJK Tinnen

Tinnen schreibt Geschichte - Aufstieg perfekt gemacht Die Damen des SV DJK Tinnen haben am letzten Spieltag der Saison Geschichte geschrieben. Mit einem klaren 9:2-Erfolg gegen den SuS Rhede sicherte sich das Team den nötigen Dreier, um an der SG Neulangen/Langen vorbeizuziehen und erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg perfekt zu machen. Glückwunsch nach Tinnen – und viel Erfolg in der neuen Liga!

SG Lahn/Wieste - 2. Kreisklasse Nord – Foto: SV Lahn

SG Lahn/Wieste steigt auf - Meisterdrama à la Hollywood Die SG Lahn/Wieste machte es Hollywood-like Hollywood-like gegen den TuS Aschendorf II, nachdem die SG Lehe/Neulehe mit einem 4:4 die SG Walchum/Hasselbrock aus dem Meisterschaftsrennen kitzelte.

– Foto: René Diebel

Krönung mit Klasse: SG Haren marschiert zum Titel Mit neun Punkten Vorsprung sicherte sich die SG Haren souverän die Meisterschaft in der Frauen-Kreisliga Emsland und ließ den Triumph kräftig hochleben. Wie es zu diesem Bild kam, lest ihr hier!

Meister Emslandliga – Foto: SV Sparta Werlte

Sparta Werlte obenauf - Taube trifft Titel Sparta Werlte ist Meister der Emslandliga, nach einer bärenstarken Hinrunde und einer Rückrunde im Schneckentempo. Doch heute kräht kein Hahn mehr danach. Stattdessen gurrte beim Meisterfoto eine Taube von der Latte und setzte ein ganz eigenes Zeichen: ein Häufchen Glück? Ob das nun ein gutes Omen ist? Egal. Hauptsache Meister. Werlte, wir ziehen den Hut und wischen die Latte.

– Foto: SV Holtausen/Biene

„Immer nah dran, notfalls mit aufs Klo“ So lautete der Matchplan. Die Damen der SG Holthausen-Biene/Altenlingen hielten sich strikt daran, ließen ihren Gegnerinnen kaum Luft zum Atmen, geschweige denn zum Abschließen. Das Ergebnis: Meistertitel in der 1. Kreisklasse Süd. Ab sofort wird in der Kabine nicht nur gedeckt, sondern gejubelt. Mit Abstand, aber nur zur Toilette.

– Foto: SG Holthausen-Biene/Altenlingen

Meister der Kreisliga Mitte-Nord – Foto: René Diebel

Zurück im Rampenlicht: TuS Haren steigt in die Emslandliga auf Sieben Jahre nach dem Abstieg hat der TuS Haren den Staub der Vergangenheit abgeschüttelt und das mit Stil! Die perfekt abgestimmte Trainer-Kombi Ragne da Paixao und Tim Held hat aus einer Mannschaft eine Meistertruppe geformt, die sich jetzt stolz Meister und Aufsteiger zur Emslandliga“ nennen darf. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg in der nächsten Saison!

Meister 3. Kreisklasse Mitte – Foto: SV Groß Hesepe II

Torfabrik mit Titel: Pirsig-Elf stürmt in die 2. Kreisklasse Mit 51 Punkten aus 20 Partien sichert sich das Team um Spielertrainer Pirsig souverän den Titel in der 3. Kreisklasse Emsland Mitte und steigt verdient in die 2. Kreisklasse auf. Die Bilanz: 16 Siege, drei Unentschieden, nur eine Niederlage und das bei 80 erzielten Treffern. Damit stellt die Mannschaft den treffsichersten Angriff der Liga.

– Foto: SV Groß Hesepe

Besonders beeindruckend: Alle zehn Heimspiele wurden gewonnen. Der heimische Platz eine uneinnehmbare Festung. Pirsig selbst netzte 15-mal in 16 Einsätzen und landete auf Rang zwei der Torjägerliste. Nach dem finalen Spiel wurde der Aufstieg gebührend gefeiert. Ein Dank ging an Fans, Verein, Spielerfrauen und alle Unterstützer. Nächste Saison wartet nun die 2. Kreisklasse – mit breiter Brust und noch größerem Durst auf mehr.

– Foto: SG Bramsche

Aus dem Dino wird ein Aufsteiger - SG Bramsche schreibt neues Kapitel Nach 15 Jahren in der Liga steht die SG Bramsche vor einem neuen Kapitel. Als Liga-Dino wurde man Meister in der 1. Kreisklasse Süd und darf sich nun auf den Aufstieg freuen. Herzlichen Glückwunsch dazu und viel Erfolg in der kommenden Saison!

– Foto: SV Holthausen-Biene

Holthausen-Biene steigt auf - Oberliga, wir kommen! Herzlichen Glückwunsch nach Holthausen-Biene! Der Verein ist in die Oberliga aufgestiegen und darf sich in der kommenden Saison mit dem SC Spelle-Venhaus sowie der "Zwoten" Mannschaft des SV Meppen messen. Es erwarten uns Emsland-Derbys auf höchstem Niveau.

– Foto: DJK Eintracht Börger

Börger II macht’s meisterlich - Titel in der 4. Kreisklasse Nord Auch in Börger wurde eine Meisterschaft gefeiert: Die zweite Mannschaft krönte sich zum Meister der 4. Kreisklasse Nord und vollbrachte damit ein starkes Meisterstück.

– Foto: TuS Lingen

TuS Lingen lässt nichts anbrennen - Meister der 4. Kreisklasse Süd Mit einem souveränen Auftritt am letzten Spieltag sicherte sich der TuS Lingen den Titel in der 4. Kreisklasse Süd. Gegen den FC Leschede III ließ der Spitzenreiter nichts anbrennen und machte mit dem entscheidenden Sieg den Aufstieg perfekt.

– Foto: FC Wesuwe

FC Wesuwe dominiert die Liga - Pokaltraum platzt im Finale Punkten Vorsprung sicherten sich die Damen des FC Wesuwe souverän die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Mitte. Im Kreispokal-Finale musste sich das Team jedoch dem VfL Herzlake geschlagen geben.

SuS Rhede holt den Pott Zwar reichte es in der Liga nicht zum Titel, doch im Kreispokal schlug der SuS Rhede eindrucksvoll zurück: Im Endspiel setzte sich das Team gegen den SV Eintracht Emmeln durch und sicherte sich den Pokalsieg im Kreis Emsland.

– Foto: René Diebel

Herzlake triumphiert im Pokal In der Liga lief nicht alles nach Plan, doch im Kreispokal zeigten die Damen des VfL Herzlake ihre ganze Klasse. Im Finale bezwangen sie den FC Wesuwe und krönten sich verdient zum Pokalsieger.

– Foto: René Diebel

Relegation geschafft: SV Eltern steigt erstmals in die Emslandliga auf Der SV Eltern hat Vereinsgeschichte geschrieben: Mit einem 2. Platz in der Kreisliga Mitte-Nord sicherte sich das Team die Teilnahme an der Relegation und nutzte die Chance eindrucksvoll. Im Entscheidungsspiel gegen den SV Adler Messingen, Zweiter der Kreisliga Süd-Mitte, setzte sich die Mannschaft durch und darf in der kommenden Saison erstmals in der Emslandliga antreten. In einer spannenden Ligaphase hatte sich der SV Eltern mit einem Punkt Vorsprung vor SV Raspo Lathen auf Rang zwei behauptet, lediglich vier Zähler fehlten auf den wiedererstarkten Meister TuS Haren. Doch der Vizemeisterplatz reichte, um das Aufstiegsspiel zu erreichen und genau dort bewies das Team Nervenstärke und Siegeswillen. Wie das Siegerfoto nach dem Schlusspfiff beweist, war der Jubel grenzenlos: Der historische Aufstieg ist perfekt, der SV Eltern belohnt sich für eine starke Saison mit dem Sprung in die nächsthöhere Spielklasse. Die Emslandliga darf sich auf einen ehrgeizigen Neuling freuen, der SV Eltern kommt mit breiter Brust.

– Foto: SG Spelle-Venhaus/Varenrode