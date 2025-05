Meister gekrönt, Vechta macht Sprung, Dodesheide geht baden

Die Gäste aus Leer hatten in Garrel nichts zu jubeln. Zur Pause stand es 3:0, nach 74 Minuten sogar 7:0. Germania Leer konnte in der 88. Minute lediglich den Ehrentreffer durch Bünyamin Karakurt erzielen. Für Garrel traf Gerrit Ideler doppelt und steht nun bei 16 Saisontoren. Garrel holte nun 13 Punkte aus den vergangenen fünf Partien.

Bereits am Freitag konnte der VfL Wildeshausen, der schon als Absteiger feststeht, einen weiteren Sieg in der Landesliga feiern. Dabei war Lasse Härtel der Man of the Match mit einem Doppelpack. Mühlen rutschte dadurch auf Rang acht ab und Härtel steht nun bei 17 Saisontoren.