Meister gegen Vizemeister zum Auftakt der Humanas-Verbandsliga

Am Wochenende starten auch die Fußballerinnen der Humanas-Verbandsliga in die neue Saison 2025/26. Zum Auftakt der neuen Serie gibt es gleich ein Spitzenspiel.

Zwei Aufsteiger treffen im Duell zwischen der FSG Irxleben/Niederndodeleben und dem SV Germania Hergisdorf aufeinander. Bei den Gastgeberinnen hat sich im Sommer sehr viel personell getan - nun wird es zum ersten Mal ernst. Während die FSG schon 2023/24 in der Verbandsliga mitgespielt hat, ist es für die Germaninnen die Premiere im Oberhaus.

Stadtderby in Halle. Nach der Meisterschaft in der Landesliga Süd startet Aufsteiger SV Blau-Weiß Dölau bei der SG Einheit Halle in die Verbandsliga-Saison. Letztmalig waren die Dölauerinnen in der Spielzeit 2019/20 in der höchsten Spielklasse des Landes vertreten.

Die Spielgemeinschaft aus Jessen und Dabrun ist Geschichte. In der neuen Spielzeit geht der SV Allemannia Jessen mit einer eigenständigen Mannschaft in der Humanas-Verbandsliga an den Start. Zum ersten Spieltag kommt die U23 des 1. FC Magdeburg, die den Abstand zur Spitzengruppe in der neuen Saison verringern möchte.

Titelträger gegen Vize! Landesmeister von 2025 gegen Landesmeister von 2024. Zum Start der neuen Saison treffen sich der Hallesche FC und der SSV Besiegdas Magdeburg gleich zu einem Gipfeltreffen. Beide zählen erneut zu den Favoriten auf die Meisterschaft.

Neben dem Halleschen FC und dem SSV Besiegdas ist die SG Union Sandersdorf Dritter im Bunde der Titelanwärter. Zum Auftakt empfängt der Vorjahresdritte und Landesmeister von 2023 die Wernigeröder REDS, die erstmals seit 2019/20 wieder in der Verbandsliga an den Start gehen.

