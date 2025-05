Meister gegen Vizemeister: Vorgezogenes Oberliga-Spitzenspiel

Mit 89 Punkten und 29 Siegen aus 31 Spielen ist die SG Sonnenhof Großaspach unangefochtener Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg, steht aber auch bereits als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga fest. Auf der anderen Seite will die TSG Balingen nach dem Abstieg im Vorjahr den Wiederaufstieg in die Regionalliga über den Umweg der Relegation klar machen. Aufgrund des großen Vorsprungs zum Dritten VfR Mannheim können die Balinger bereits die Extra-Spiele in der Relegation planen. Beide Teams stehen sich am Finaltag der Amateure im Endspiel des WFV-Pokals gegenüber, nun steht allerdings noch das direkte Duell in der Oberliga an. Das vorgezogene Duell verspricht viel Spannung.