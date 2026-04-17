Meister gegen Verfolger: TiMoNo empfängt Gretesch zum Spitzenspiel

– Foto: Andreas LITZE Richter

Das Duell zwischen dem frischgebackenen Meister SV TiMoNo und Verfolger Gretesch verspricht Spannung – auch wenn die Rollen klar verteilt sind. Die Gäste sehen den Zeitpunkt als ungünstig, wollen sich aber keineswegs kampflos geschlagen geben.

Nur eine Woche nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft steht für den SV TiMoNo das nächste Topspiel in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West an. Mit der SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC reist der Tabellendritte an – und damit ein Team, das sich trotz schwieriger Voraussetzungen nicht verstecken will.

Beim Spitzenreiter ist die Zielsetzung nach dem Titelgewinn klar formuliert. Co-Trainer Otmar Jetses blickt bereits auf die verbleibenden Partien: „Nach der erreichten Meisterschaft wollen wir die weiteren vier Spiele gewinnen. Dabei wollen wir zwischen Rotation und Spannung halten ein gutes Maß finden.“ Es geht also darum, einerseits die Belastung zu steuern, andererseits das hohe Niveau zu halten.

Auf Seiten der Gäste ist die Ausgangslage deutlich schwieriger. Trainer Johannes Müller ordnet die Kräfteverhältnisse klar ein: „Ich glaube, zu dem Spiel gibt es im Vorfeld nicht allzu viel zu sagen. Wir spielen gegen die aktuell beste und formstärkste Mannschaft, mit dem besten Angriff und der besten Defensive der Liga.“ Zudem erwartet er einen hochmotivierten Gegner: „Nachdem TiMoNo in der vergangenen Woche die Meisterschaft auswärts klargemacht hat, werden sie sicherlich hochmotiviert sein, am Sonntag zu gewinnen, um ihren Feierlichkeiten auch sportlich einen erfolgreichen Rahmen zu verleihen.“

Entsprechend ungünstig bewertet Müller den Zeitpunkt der Partie: „Am Sonntag ist daher aus unserer Sicht ein maximal ungünstiger Zeitpunkt für das Spitzenspiel.“ Dennoch reist sein Team nicht ohne Ambitionen an: „Wir werden trotzdem nicht dorthin fahren, um dem Gegner die Punkte kampflos zu überlassen.“

Allerdings muss Gretesch personelle Ausfälle verkraften. „Leider können am Sonntag einige Spielerinnen berufsbedingt oder weil sie privat verhindert sind nicht mitwirken“, erklärt Müller. Trotzdem gibt sich der Coach kämpferisch: „Dennoch haben wir eine Idee, wie wir spielen wollen, und werden versuchen, alles in die Waagschale zu werfen, um zumindest einen Punkt wieder mit nach Hause zu nehmen.“

Damit trifft ein selbstbewusster Meister auf einen ambitionierten Verfolger, der trotz widriger Umstände auf seine Chance hofft. Die Rollen sind verteilt – doch gerade solche Konstellationen bergen im Fußball immer auch Überraschungspotenzial.