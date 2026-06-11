Meister gegen Schlusslicht: Vorletzter Spieltag in der Verbandsliga

– Foto: Sophie Lisker

Die Verbandsliga-Saison 2025/26 ist so gut wie vorüber. Die sportlichen Entscheidungen über Auf- und Abstieg sind in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse allesamt gefallen. Am vorletzten Spieltag geht es allerdings noch um die finalen Platzierungen.

Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

>> VfB Merseburg gegen BSV Halle-Ammendor im Livestream: (hier klicken) Als eine von drei, womöglich sogar vier Mannschaften, buhlt der BSV Halle-Ammendorf noch um die Vizemeisterschaft in Sachsen-Anhalt. Nach dem historischen Heimerfolg am vergangenen Freitag geht es für die Ammendorfer wieder auf eine Reise - eine ziemlich kurze. Der BSV gastiert beim VfB Merseburg, der nur eines der letzten fünf Spiele verloren hat. Das Hinspiel gewannen die Ammendorfer mit 3:0, auswärts wartet die Elf von Christian Kamalla aber schon seit dem 20. März auf einen Dreier. Gelingt dieser im letzten Auswärtsspiel der Saison? Die Antwort gibt es am Sonnabend um 14 Uhr im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung.

Meister gegen Schlusslicht heißt es am Sonnabend im Duell zwischen dem SSC Weißenfels und der SG Rot-Weiß Thalheim. Beide werden in der neuen Saison in neuen Ligen an den Start gehen: Der Saalesportclub erstmals in der Oberliga, die SG Rot-Weiß in der Landesliga. Im Hinspiel siegte der spätere Landesmeister erst durch einen späten Treffer mit 1:0.

Mit zuletzt drei Siegen in Serie hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen zum Endspurt noch einmal seinen Anspruch auf Tabellenplatz zwei untermauert. Der SV Dessau 05 ist aktuell nur in der Tordifferenz besser. Setzt der Rangdritte seinen Lauf fort? Die Elf von Peer Rosemeier gastiert beim VfB Sangerhausen, gegen den die letzten fünf Partien allesamt gewonnen wurden.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 14:00 PUSH

Der SV Dessau 05 steht aktuell auf dem Vizerang - und den wollen Dimitrios Mitsis und Co. auch verteidigen. Am Sonnabend kommt der SSV Havelwinkel Warnau vorbei, der seit dem vergangenen Wochenende als zweiter Absteiger feststeht. Können die Altmärker im vorerst vorletzten Verbandsliga-Auftritt noch einmal für eine Überraschung sorgen?

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben SV Eintracht Emseloh Emseloh 14:00 live PUSH

Zum Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn begrüßt der FSV Barleben (7.) am Samstag den SV Eintracht Emseloh (8.). Klar ist aber: Angesichts von vier Punkten Rückstand werden die Emseloher nicht am FSV vorbeiziehen können. Ob es einen Sieger geben wird, ist ohnehin fraglich: In drei Verbandsliga-Aufeinandertreffen beider Teams gab es drei Unentschieden.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr Haldensleber SC Haldensleben SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 14:00 PUSH

Nach dem 4:1-Erfolg gegen die Nachbarn des FSV Barleben nimmt es der SV Fortuna Magdeburg mit der nächsten Elf aus der Börde auf. Allerdings unter weniger optimistischen Vorzeichen: Seit Ende März konnte das Team von Dirk Hannemann in der Ferne nicht mehr dreifach punkten. Dagegen stehen beim Haldensleber SC zuletzt sogar vier Niederlagen in Folge zu Buche.

In der Rückrundentabelle steht der SV Blau-Weiß Dölau auf dem vorletzten Rang, dennoch wird auch in der neuen Saison in der Heide Verbandsliga-Fußball geboten. Gelingt am vorletzten Spieltag noch einmal ein Dreier? Zu Gast ist der SV Blau-Weiß Zorbau, der mit drei Siegen in Serie jüngst wieder zu seiner Form gefunden hat.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen SC Bernburg SC Bernburg 14:00 PUSH