 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Meister gegen Schlusslicht: Vorletzter Spieltag in der Verbandsliga

Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen am Wochenende im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sophie Lisker

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Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD

Die Verbandsliga-Saison 2025/26 ist so gut wie vorüber. Die sportlichen Entscheidungen über Auf- und Abstieg sind in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse allesamt gefallen. Am vorletzten Spieltag geht es allerdings noch um die finalen Platzierungen.

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Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
14:00live

>> VfB Merseburg gegen BSV Halle-Ammendor im Livestream: (hier klicken)

Als eine von drei, womöglich sogar vier Mannschaften, buhlt der BSV Halle-Ammendorf noch um die Vizemeisterschaft in Sachsen-Anhalt. Nach dem historischen Heimerfolg am vergangenen Freitag geht es für die Ammendorfer wieder auf eine Reise - eine ziemlich kurze. Der BSV gastiert beim VfB Merseburg, der nur eines der letzten fünf Spiele verloren hat. Das Hinspiel gewannen die Ammendorfer mit 3:0, auswärts wartet die Elf von Christian Kamalla aber schon seit dem 20. März auf einen Dreier. Gelingt dieser im letzten Auswärtsspiel der Saison? Die Antwort gibt es am Sonnabend um 14 Uhr im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
14:00live

Meister gegen Schlusslicht heißt es am Sonnabend im Duell zwischen dem SSC Weißenfels und der SG Rot-Weiß Thalheim. Beide werden in der neuen Saison in neuen Ligen an den Start gehen: Der Saalesportclub erstmals in der Oberliga, die SG Rot-Weiß in der Landesliga. Im Hinspiel siegte der spätere Landesmeister erst durch einen späten Treffer mit 1:0.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
14:00

Mit zuletzt drei Siegen in Serie hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen zum Endspurt noch einmal seinen Anspruch auf Tabellenplatz zwei untermauert. Der SV Dessau 05 ist aktuell nur in der Tordifferenz besser. Setzt der Rangdritte seinen Lauf fort? Die Elf von Peer Rosemeier gastiert beim VfB Sangerhausen, gegen den die letzten fünf Partien allesamt gewonnen wurden.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
14:00

Der SV Dessau 05 steht aktuell auf dem Vizerang - und den wollen Dimitrios Mitsis und Co. auch verteidigen. Am Sonnabend kommt der SSV Havelwinkel Warnau vorbei, der seit dem vergangenen Wochenende als zweiter Absteiger feststeht. Können die Altmärker im vorerst vorletzten Verbandsliga-Auftritt noch einmal für eine Überraschung sorgen?

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
14:00live

Zum Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn begrüßt der FSV Barleben (7.) am Samstag den SV Eintracht Emseloh (8.). Klar ist aber: Angesichts von vier Punkten Rückstand werden die Emseloher nicht am FSV vorbeiziehen können. Ob es einen Sieger geben wird, ist ohnehin fraglich: In drei Verbandsliga-Aufeinandertreffen beider Teams gab es drei Unentschieden.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
14:00

Nach dem 4:1-Erfolg gegen die Nachbarn des FSV Barleben nimmt es der SV Fortuna Magdeburg mit der nächsten Elf aus der Börde auf. Allerdings unter weniger optimistischen Vorzeichen: Seit Ende März konnte das Team von Dirk Hannemann in der Ferne nicht mehr dreifach punkten. Dagegen stehen beim Haldensleber SC zuletzt sogar vier Niederlagen in Folge zu Buche.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
14:00

In der Rückrundentabelle steht der SV Blau-Weiß Dölau auf dem vorletzten Rang, dennoch wird auch in der neuen Saison in der Heide Verbandsliga-Fußball geboten. Gelingt am vorletzten Spieltag noch einmal ein Dreier? Zu Gast ist der SV Blau-Weiß Zorbau, der mit drei Siegen in Serie jüngst wieder zu seiner Form gefunden hat.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00

Drei Tabellenplätze, aber gerade einmal ein Punkt trennen den SV Westerhausen und den SC Bernburg in der Tabelle. Mit dem Klassenerhalt haben beide Teams ihr großes Ziel der Rückrunde vorzeitig erreicht. Wer kann sein Punktekonto am vorletzten Spieltag noch einmal ausbauen? In der Hinrunde gab es ein 2:2-Unentschieden.