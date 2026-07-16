Meister gegen Pokalsieger: Supercup sorgt für zusätzlichen Reiz

– Foto: M. Bates

Im Fußballbezirk Enz/Murr wird am 18. Juli 2026 zum zweiten Mal der Allianz Peynir Supercup ausgetragen. Unterstützt wird die Veranstaltung erneut von der Allianz-Vertretung Hasan Peynir aus Ludwigsburg. Auf der Sportanlage am Bruchwald in Bietigheim-Bissingen stehen zwei Duelle auf dem Programm, die sportlich früh einen ersten Gradmesser für die neue Saison bieten.

Den Auftakt machen um 14 Uhr die Frauen-Mannschaften. Bezirksligameister FSV 08 Bietigheim-Bissingen trifft auf Pokalsieger SV Horrheim. Beide Mannschaften begegnen sich in der neuen Saison auch in der neu formierten Regionenliga 1, entsprechend erhält das Supercup-Spiel zusätzlichen Reiz. Der SV Horrheim will nach dem Pokalerfolg den nächsten Titel holen, der FSV 08 Bietigheim-Bissingen möchte das auf eigenem Platz verhindern und als Meister direkt ein Zeichen setzen.

Um 17 Uhr folgt das Duell der Männer zwischen Bezirksligameister SV Germania Bietigheim und Pokalsieger SV Salamander Kornwestheim. Auch hier ist ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. Für beide Teams ist der Supercup zugleich ein wichtiger Härtetest vor der ersten Runde im WFV-Pokal. Germania Bietigheim reist dort zum Verbandsliga-Absteiger FSV Waiblingen. Kornwestheim empfängt am 1. August mit dem SGV Freiberg Fußball einen besonders attraktiven Gegner an der Bogenstraße.

Der Fußballbezirk Enz/Murr lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, am 18. Juli nach Bietigheim-Bissingen zu kommen und eines oder beide Spiele zu besuchen. Die vier Mannschaften haben sich die Bühne mit ihren Erfolgen verdient. Der gastgebende FSV 08 Bietigheim-Bissingen übernimmt die Bewirtung und richtet den Allianz Peynir Supercup in bewährter Form aus. Damit ist am Bruchwald ein kompakter Fußballtag mit zwei Titelspielen, Vorbereitung auf den Pokal und regionalem Vergleich geboten.