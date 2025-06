Meister FV Rot-Weiß Ebingen: "Es war eine ausgiebige Feier"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Eine Feier, die in Erinnerung bleibt Als der Aufstieg perfekt war, wurde beim FV Rot-Weiß Ebingen nicht lange gezögert. Die Mannschaft, das Umfeld und die Fans feierten gemeinsam den Titelgewinn – und das ausgiebig. „Es war eine sehr schöne und ausgiebige Feier. Ein Moment, den wir so schnell nicht vergessen werden“, berichtet Trainer Riccardo Spataro. Solche Erlebnisse schweißten zusammen und blieben weit über die Saison hinaus im Gedächtnis.

Der FV Rot-Weiß Ebingen ist Meister der Kreisliga A4 Schwarzwald/Zollern. Nach einem intensiven Zweikampf mit dem TSV Laufen/Eyach setzt sich das Team von Trainer Riccardo Spataro durch – und steigt in die Bezirksliga auf.

Der Titel war von Beginn an das Ziel

Spataro hatte von Anfang an eine klare Vorstellung. „Ich habe von Beginn an mit dem Titelgewinn gerechnet“, sagt er selbstbewusst. Nach dem Hinspiel gegen Mitkonkurrent Laufen war für ihn klar, dass seine Mannschaft über das Potenzial verfügt, ganz oben zu landen. Mit seiner Unterschrift hatte er sich selbst den Aufstieg zum Ziel gesetzt – und es geschafft, die gesamte Mannschaft auf dieses Ziel einzuschwören. Eine andere Option habe es zu keiner Zeit gegeben.

Tägliche Arbeit und kollektive Entwicklung

Der Weg zur Meisterschaft war kein Selbstläufer – sondern das Ergebnis harter, kontinuierlicher Arbeit. „Vor allem die stetige Entwicklung jedes einzelnen Spielers und die ausgeprägte Lern- und Leistungsbereitschaft im gesamten Team“ waren laut Spataro der Schlüssel zum Erfolg. Jeder habe sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, sich stetig verbessert und das große Ziel nie aus den Augen verloren.