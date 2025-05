Meister FV Plochingen II: "Das Team ist der Star"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Feiern in zwei Etappen

Der FV Plochingen II hat sich in der Kreisliga B2 Neckar/Fils mit einer überragenden Bilanz von 23 Siegen, 2 Unentschieden und nur einer Niederlage bereits vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Mit 121 erzielten Treffern stellte das Team um Spielertrainer Julien Rieker die torgefährlichste Offensive der Liga. Rieker spricht über mannschaftliche Geschlossenheit, Aufstiegspläne und Ziele für die kommende Saison.

„Ausgiebig und lange wurde gefeiert – und am Saisonabschluss gleich nochmal“, berichtet Julien Rieker. Die Freude über den vorzeitigen Titelgewinn war riesig, das Vereinsgelände fest in Plochinger Hand. Doch damit nicht genug: Schon bald soll es weitergehen mit der großen Sause auf Mallorca.

„Unser Saisonziel war, oben mitspielen“, blickt Rieker auf den Saisonbeginn zurück. Dass es am Ende zur Meisterschaft reichen würde, war zwar erhofft, aber keinesfalls selbstverständlich. Der Schlüssel zum Erfolg war aus seiner Sicht klar definiert: „Die mannschaftliche Geschlossenheit und die richtige Mentalität.“

Erfahrung und Mentalität als Erfolgsfaktor

Neben der Geschlossenheit war es auch die Routine im Kader, die den Unterschied machte: „Das Team ist der Star – und viele erfahrene Haudegen.“ Die Kombination aus spielerischer Klasse und kollektiver Einstellung ließ die Konkurrenz fast chancenlos zurück.

Feierziel: Mallorca

Ein konkreter Plan für die Abschlussfahrt ist längst gefasst: „Malle“, antwortet Rieker knapp, aber eindeutig. Nach dem letzten Spiel wird der FV Plochingen II die perfekte Saison auf der Ferieninsel ausklingen lassen.

Ja zum Aufstieg

Trotz personeller Veränderungen in vielen anderen Vereinen stellt sich Plochingen klar auf: „Ja“, lautet die eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Aufstiegsrecht. Der FV wird kommende Saison eine Klasse höher spielen.

Kaderplanung läuft – Klassenerhalt als Ziel

Die Vorbereitungen laufen bereits: „Gespräche laufen, da jetzt auch die Klasse feststeht“, so Rieker. Trotz der dominanten Saison in der Kreisliga B2 bleibt das Ziel für die neue Spielzeit in der Kreisliga A bodenständig: „Ganz klar Klassenerhalt.“

Mit der richtigen Mischung aus Erfahrung, Zusammenhalt und realistischer Zielsetzung scheint der FV Plochingen II auch für die Kreisliga A gut gerüstet.