Meister FV Löchgau II: "Wir sind reifer aufgetreten"

Mit 15 Siegen aus 23 Spielen und einem Torverhältnis von 62:26 hat der FV Löchgau II vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A3 Enz/Murr gesichert. Trainer Erkan Olgun führt den Erfolg auf die Weiterentwicklung seines Teams und eine starke Teamchemie zurück – und blickt bereits mit realistischem Blick auf die kommende Saison in der Bezirksliga.

Die Freude über die Meisterschaft war groß – und wurde entsprechend ausgiebig gelebt. „Ein ganz großes Kompliment an unsere Mannschaft an dieser Stelle! Wir haben nach dem Spiel ausgiebig bis tief in die Nacht gefeiert“, so Trainer Erkan Olgun. Der verdiente Lohn für eine konstante Saison mit klarer Zielsetzung.

Wiederaufstieg war das Ziel – Umsetzung von Tag eins an