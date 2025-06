Meister FV 09 Kickers Lauterbach: "Es wird eine Überraschung"

– Foto: FV 09 Kickers Lauterbach

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der FV 09 Kickers Lauterbach hat sich den Meistertitel in der Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern gesichert. Nach einer überragenden Saison mit nur einer Niederlage steigen die Kickers in die Bezirksliga auf – und schreiben dabei ihre eigene Erfolgsgeschichte. Yannick Broghammer, der zusammen mit Christoph Müller die Mannschaft trainiert, blickt zurück auf besondere Momente und einen außergewöhnlichen Teamzusammenhalt. Feiern bis in den Morgen – mit Traktor durchs Dorf

Als der Titel feststand, hielt es in Lauterbach niemanden mehr zurück. „Die Feier ging bis in die Morgenstunden, und am Sonntagmorgen ging es direkt weiter“, erzählt Trainer Yannick Broghammer. Höhepunkt war die gemeinsame Fahrt mit dem Traktor durchs Dorf – ein Fest für den ganzen Ort. Es war ein Moment des Stolzes, der Verbundenheit und der Belohnung für eine außergewöhnliche Spielzeit.

Saisonziel zu Beginn vorsichtig formuliert – doch dann kam der Lauf

Mit einem Meistertitel zu rechnen, sei vorab nicht realistisch gewesen, gibt Broghammer zu. Vier Neuzugänge – drei davon mit höherklassiger Erfahrung – und ein Talent aus der eigenen Jugend verstärkten das bereits intakte Team. „Unser Ziel war es, unter die ersten Drei zu kommen und so lange wie möglich im Meisterrennen zu bleiben“, so der Trainer. Doch mit dem Herbstmeistertitel kam auch der Perspektivwechsel: In der Winterpause wurde das Ziel „Titelgewinn“ ausgerufen – und letztlich in beeindruckender Manier erreicht. Kaum Verletzungen, hoher Rhythmus und totale Fokussierung

Einen großen Anteil am Erfolg hatte die personelle Konstanz über die Saison. „Wir hatten das Glück, dass wir mit sehr wenigen Verletzungen zu kämpfen hatten“, erklärt Broghammer. So konnte die Mannschaft nahezu konstant auf ihren gesamten Kader zurückgreifen – und sich in einen beständigen Rhythmus spielen. Entscheidend war aber auch die Haltung: „Wir haben immer als absolutes Team agiert und dem Erfolg vieles untergeordnet.“