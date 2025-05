Meister Furth im Wald kehrt in die Bezirksliga zurück

Es ist vollbracht. Nach drei Jahren Abstinenz kehrt der FC Furth im Wald als Meister der Kreisliga Ost in die Bezirksliga zurück. Die Titel-Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag. Den Grenzstädtern reichte ein Punkt zum Titelgewinn, doch sie machten es im Fernduell gegen die SG Chambtal zunächst spannend. Kurz vor der Halbzeitpause geriet man im Heimspiel gegen die SG Lohberg/Lam II sogar in Rückstand. Nach der Pause drehte Furth das Spiel aber, gewann 3:1 und konnte anschließend die Sektkorken knallen lassen. Demzufolge war der parallele 4:1-Heimerfolg des Titelkonkurrenten gegen die SG Michelsdorf wertlos; die SG Chambtal geht in die Relegation und trifft dort als Erstes auf den SV Kemnath a.B. (diesen Freitag in Bruck). „Unten“ waren vor dem letzten Spieltag ohnehin schon alle Entscheidungen gefallen. Die SG Pemfling/Katzbach muss den Gang in die Kreisklasse antreten. Ihr Glück in der Relegation dürfen der SV Obertrübenbach, der seine Generalprobe 3:0 gewann, und Lohberg/Lam II versuchen. Der jeweilige Gegner steht noch nicht fest, wird am Montagabend ausgelost.



Absteiger SG Pemfling/Katzbach konnte sich am letzten Spieltag der Saison gegen die SG Schloßberg auf heimischem Terrain vor 180 Zuschauern nicht behaupten und steigt somit mit nur 2 Siegen und 6 Remis ab. Tobias Biegerl netzte in der 14. Minute für die Hausherren ein, doch nur zwei Minuten später erzielte Christoph Dendorfer den Ausgleich. In der 27. Minute brachte Sebastian Meier dann die Gäste in Front und erhöhte in der 41. Minute auf 1:3. Kurz nach Wiederanpfiff konnte Tobias Biegerl erneut einschieben (49.), doch mehr ließ der Tabellendritte nicht zu. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Joseph Baumgartner, Omar Almayuf







Meister FC Furth im Wald konnte sich am Samstag den Heimdreier vor 250 Zuschauern einholen. Zu Gast war die SG Lohberg/Lam II, die in der 43. Minute durch Moritz Ammon in Führung ging, doch in der zweiten Hälfte dominierte der FC Furth im Wald die Partie und beendet die Saison somit als Aufsteiger. Tobias Schmidberger gelang in der 55. Minute der Ausgleichstreffer, David Augustin netzte in der 64. Minute den Führungstreffer ein und Michael Hastreiter besiegelte in der 67. Minute den Heimsieg. Schiedsrichter: Rony Berger, Gerald Lösch, Leonhard Hammerer







Bei der SG Chambtal durften die 105 Besucher ebenfalls einen Heimsieg miterleben, was sie in die Aufstiegs-Relegation bringt. Die SG Michelsdorf/Cham II beendet die Saison mit einem klassischen Ligaerhalt in der Tabellenmitte. Sebastian Greß brachte die Hausherren bereits in der sechsten Minute in Front, Paul Köstlicher erhöhte in der 29. Minute, dann kamen auch die Gäste zu einem Abschluss in der Partie, dank Elias Smolka hieß es in der 59. Minute 2:1. Die Hausherren legten allerdings durch Maximilian Panzer in der 75. Minute und durch Wojtek Walenta in der 84. Minute noch Treffer drauf. Schiedsrichter: Ludwig Held, Andreas Ruetz, Luis Kneissl







Die bereits gerettete SG Zandt/Vilzing II hielt am letzten Spieltag ihren Kasten dicht, kam jedoch wie auch die angereiste SpVgg Eschlkam vor 80 Zuschauern nicht zum Abschluss. Beide Teams spielen in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga mit. Schiedsrichter: Josef Baier, Benedikt Christoph, Franz Hutter







Mit einem Heimsieg belohnte sich die SG Waldmünchen/Geigant vor 122 Fans am vergangenen Wochenende. Die Gäste vom FC Ränkam konnten sich nicht durchsetzen, doch beide Teams hatten ohnehin den Ligaerhalt in der Tasche. Bereits in der fünften Minute netzte Moussa Adam Mahamoud Moussa zur Führung der Gastgeber ein, legte in der 36. Minute noch einen Treffer drauf. Die Gäste konnten erst in der 77. Minute durch Maximilian Lankes die Kugel im Netz versenken, doch Johannes Schall besiegelte in der 81. Minute den Heimdreier für die SG. Schiedsrichter: Florian Fleischmann, Luca Huttner, Stefan Scheck







Der SV Obertrübenbach konnte sich trotz des Heimdreiers am letzten Spieltag der Saison nicht ans rettende Ufer bringen und beendet diese somit auf einem Relegationsplatz. Vor 100 Zuschauern kam die SG Mitterdorf/Neubäu allerdings zu keinem Abschluss am vergangenen Wochenende, sicherte sich allerdings durch 10 Siege und sechs Remis bereits den Klassenerhalt. Matthias Kerscher brachte die Gastgeber in der neunten Minute in Führung, in der 35. Minute gab es eine Auszeit für Petr Steinberger für zehn Minuten, doch in der 71. Minute versenkte er den Elfer gekonnt zum 2:0. Die letzte Bude fiel durch Luis Castillo Padilla in der 85. Minute. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Robert Frank, Lukas Pottgießer







Auch für den FC Untertraubenbach und die SG Schönthal-Premeischl ging es um nichts mehr, sie trafen am letzten Spieltag vor 100 Schaulustigen aufeinander. Mit zwei Buden in Folge brachte Philip Bucher (3., 21.) den FC in Front, Jonas Zeiser verkürzte in der 43. Minute, bevor Lukas Tobisch in der 55. Minute erneut für die Gastgeber erhöhte. Den letzten Treffer der Partie landete Florian Zach in der 66. Minute. Schiedsrichter: Stefan Grau, Sebastian Hutzler, Franz Bucher