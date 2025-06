Meister FSV Rot-Weiß Luckau: "Wir haben ausgelassen gefeiert"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der FSV Rot-Weiß Luckau hat sich in der Südbrandenburgliga vorzeitig die Meisterschaft gesichert und steigt damit in die Landesklasse auf. Trainer Sven Mehlhose blickt auf eine intensive Saison mit einer jungen, hungrigen Mannschaft zurück und richtet den Fokus nun bereits auf das nächste Highlight.

Die Freude über den Titelgewinn war beim FSV Rot-Weiß Luckau riesig. „Wir haben sehr viel und ausgelassen gefeiert“, berichtet Trainer Sven Mehlhose. Mit einem eigens organisierten Fanbus reiste die Mannschaft hochmotiviert nach Senftenberg. Nach dem überzeugenden 6:2-Auswärtssieg brach der Jubel endgültig los. „Die Rückfahrt aus Senftenberg war einzigartig, wir haben eine Mega-Stimmung gehabt.“ In Luckau angekommen, wurde weiter bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Doch die ganz große Party steht noch bevor: „Am 14. Juni bei der Übergabe der Meisterschaft werden wir alles geben.“

Mit dem Titel hatte Mehlhose vor der Saison nicht fest gerechnet. „Ich selber habe mit der Meisterschaft nicht gerechnet in diesem Jahr“, gibt er ehrlich zu. Mit vielen jungen Spielern im Kader wollte er zunächst eine schlagkräftige Mannschaft formen und dann im kommenden Jahr oben angreifen. Dass es nun schon in dieser Spielzeit geklappt hat, schreibt er dem außergewöhnlichen Einsatzwillen der Mannschaft zu: „Jeder wollte alles geben, wir hatten zu keinem Zeitpunkt Spielerprobleme, alle haben vieles hinten angestellt und alles dafür getan, die Meisterschaft zu holen.“

Defensive als Basis des Erfolgs

Der Schlüssel zur erfolgreichen Saison liegt für Mehlhose vor allem in der defensiven Stabilität. „Wir wollten defensiv besser stehen dieses Jahr – und genau das hat funktioniert. Denn mit der perfekten Defensive wirst du Meister.“ Dazu kam die hohe Bereitschaft jedes Einzelnen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen: „Viele stellten andere Dinge hinten an, um bei jedem Spiel dabei zu sein.“

Starkes Teamgefüge

Auch die Mischung im Team passt perfekt. „Wir funktionieren als Team und nicht als Einzelspieler“, betont Mehlhose. „Wir haben eine super Mischung aus alt und jung.“ Dieses Gefüge macht den FSV in dieser Saison so stark und sorgt für den verdienten Platz an der Spitze der Tabelle.

Mallorca-Reise als Belohnung

Als Belohnung für die starke Saison steht die traditionelle Abschlussfahrt an. „Na klar, die Jungs fahren wie jedes Jahr nach Malle – das haben sie sich dieses Jahr auch mega verdient“, sagt Mehlhose.

Aufstieg wird selbstverständlich wahrgenommen

Am sportlichen Aufstieg gibt es keinen Zweifel. „Ja klar werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen“, stellt Mehlhose unmissverständlich klar. „Wir wollen zurück in die Landesklasse, alles andere würde mit diesem Team keinen Sinn machen.“

Kader bleibt weitgehend zusammen – zwei schmerzhafte Abgänge

Für die kommende Saison laufen die Planungen bereits. „Aktuell war mir erstmal sehr wichtig, die Meisterschaft zu holen. Jetzt können wir uns gezielt auf andere Aufgaben konzentrieren“, so Mehlhose. Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen.

Gleichzeitig muss sich der FSV aber auch von verdienten Kräften verabschieden. „Leider müssen wir uns von zwei Spielern verabschieden: Alexander Frenzel und Philipp Schwittek beenden ihre Karriere.“ Besonders der Verlust von Philipp Schwittek wiegt schwer. „Er war ein ganz wichtiger Baustein der Mannschaft, sei es als Kabinen-DJ, bei Ansprachen oder als Herz des Teams.“

Auch im Funktionsteam gibt es Veränderungen: Co-Trainer Toni Jank hört nach vier Jahren auf. „Das ist für mich verdammt schmerzhaft. Auf ihn war immer zu 100 Prozent Verlass.“ Ebenso zieht sich Betreuer Jeremy Lehmann künftig stärker in die Jugendarbeit und den Vorstand zurück.

Fokus zunächst auf das Double

Bevor die neue Saison in den Blick rückt, steht noch ein weiteres großes Ziel an: der Kreispokalsieg. „Jetzt heißt es erstmal voller Fokus auf den Kreispokal am 28. Juni in Elsterwerda“, so Mehlhose. Dabei setzt der FSV erneut auf die Unterstützung seiner Fans: „Wir fahren wieder mit drei Reisebussen.“

Ambitionierter Blick in die Zukunft

Für die Saison 2025/2026 bleibt Mehlhose zunächst vorsichtig: „Zu der Saison kann ich noch nicht viel sagen, das wird sich zeigen, in welcher Staffel wir spielen.“ Klar ist aber: Mit dem vorhandenen Teamgeist und der defensiven Stabilität wird der FSV Rot-Weiß Luckau in der Landesklasse ein ernstzunehmender Gegner sein.

Meisterschaft der Geschlossenheit

Mit 20 Siegen, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 69:33 hat sich der FSV souverän die Meisterschaft in der Südbrandenburgliga gesichert. Nun will man in der Landesklasse an diese Erfolge anknüpfen – und vielleicht schon bald das nächste Kapitel der Vereinsgeschichte schreiben.