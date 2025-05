Meister FSV Glückauf Brieske/Senftenberg: "Eine große Familie"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Marco Kloss: Direkt nach dem Spiel ging es natürlich schon feuchtfröhlich mit den Fans auf dem Platz los und wird bis in die Abendstunden oder Nachtstunden gehen. Was gibt es Schöneres, als nach so einem Sieg gemeinsam in den Sonntag zu feiern. Wir freuen uns nicht über stehende Züge, denn unser Zug hat nicht nur heute keine Bremse.

FuPa: Hattest du mit dem Titelgewinn gerechnet bzw. wie lautete euer Saisonziel?