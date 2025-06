Meister FSV Babelsberg 74: "Konstanz und Entwicklungsfähigkeit"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Clemens Haack: Die Mädels haben es sich nicht nehmen lassen, schon auf fremden Platz den Titel und das damit verbundene Double aus Landesmeisterschaft und Landespokal standesgemäß zu zelebrieren. Zurück in Babelsberg durften dann auch die letzten Etiketten abgelegt und ausgelassen bis in die tiefen Abendstunden weitergefeiert werden. Wir freuen uns sehr über den Titel, der allerdings von der schweren Verletzung von Samantha Spurtaz aus dem Duell überschattet wird.

Clemens Haack: Als amtierender Brandenburger Meister war es die logische Konsequenz und natürlich auch unsere Zielstellung, den Titel in der nun fast abgelaufenen Spielzeit verteidigen zu wollen. Das uns das in dieser beeindruckenden Art und Weise gelingt, damit konnte man nicht rechnen. Mit 18 Siegen aus 20 Spielen, den mit deutlichem Abstand meisten erzielten Toren sowie den wenigsten Gegentoren - durch das erste Saison-Halbjahr konnten wir sogar mit ausschließlich „Weißen Westen“ gehen - hat die Mannschaft in diesem Jahr den Titel der vergangenen Saison noch einmal übertroffen. Bereits zwei Spieltage vor Schluss waren wir, dank des sehr deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber dem Zweitplatzierten SV Grün-Weiß Brieselang, nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Dass wir mit Jenny Löwe darüber hinaus auch die beste Torschützin der Liga stellen, ist eine folgerichtige, aber dennoch erwähnenswerte Randnotiz.

FuPa: Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag für eure Meisterschaft gegeben?

Clemens Haack: Der Schlüssel zum Erfolg war definitiv unsere sportliche Konstanz und Entwicklungsfähigkeit. Im Vergleich zur direkten Konkurrenz haben wir uns im Saisonverlauf keinen nennenswerten Ausrutscher erlaubt und sind jedes Spiel zu jeder Zeit mit der notwendigen Entschlossenheit angegangen. Darüber hinaus hat die Mannschaft von Woche zu Woche aus den individuellen Herausforderungen der vorangegangenen Spiele lernen und somit die eigenen Fähigkeiten stetig erweitern können. Unter dem Strich bewahrheitet sich meiner Meinung nach an dieser Stelle mal wieder die alte Fußballweisheit, dass die Meisterschaft den ehrlichsten Titel einer Saison darstellt. Nur wer bereit ist, sich ein ganzes Jahr über für den gemeinsamen Erfolg zu zerreißen, wird am Ende auch belohnt.

FuPa: Welche Stärken gibt es in eurem Team?

Clemens Haack: In erster Linie haben wir eine Mannschaft beisammen, die sich durch eine hohe fußballerische Qualität auszeichnet. Dieses Können, gepaart mit der Bereitschaft auch gegen den Ball fleißig zu sein, versetzt uns in die Lage für jeden Gegner unangenehm zu werden. Darüber hinaus lebt die Mannschaft auch abseits des Platzes das Vereinsmodell des familiären Miteinanders. Die Mädels nutzen jede Gelegenheit, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Das spiegelt sich auch auf dem Platz im Sinne eines sehr angenehmen und harmonischen Klimas wider.

FuPa: Ist eine Abschlussfahrt des Teams geplant? Wenn ja, wo geht es hin?

Clemens Haack: In solche Planungen bin ich aus guten Gründen nicht involviert. Ich meine aber gehört zu haben, dass in der Sommerpause eine allseits beliebte spanische Baleareninsel im Mittelmeer angesteuert werden soll.

FuPa: Werdet ihr das Aufstiegsrecht wahrnehmen?

Clemens Haack: Als Brandenburger Meister sind wir leider nicht in der Lage, ein direktes Aufstiegsrecht wahrnehmen zu können. Die sechs Landesverbände des NOFV spielen nach jeder Saison zwei Aufsteiger in die Regionalliga Nordost aus. Wir werden an diesen Relegationsspielen teilnehmen und uns an den kommenden beiden Sonntagen mit dem SV Eintracht Leipzig-Süd messen. In Anbetracht der jeweiligen Ausgangssituationen rechne ich uns dabei allerdings eher Außenseiterchancen aus.

FuPa: Bestimmt laufen bei euch schon die Kaderplanungen für die neue Saison. Was steht an Zu- und Abgängen bereits fest?

Clemens Haack: Wir haben uns dahingehend bereits mit den Spielerinnen unseres bestehenden Kaders ausgetauscht und dabei durchweg positives Feedback hinsichtlich der Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit in der kommenden Saison erhalten. Unabhängig von der letztendlichen Ligazugehörigkeit. Darüber hinaus durften wir in den vergangenen Wochen eine Vielzahl an Probespielerinnen im laufenden Trainingsbetrieb begrüßen, von denen uns bereits einige für die kommende Spielzeit ihre tatkräftige Unterstützung zugesagt haben. Darüber freuen wir uns sehr und werden dazu im Laufe der kommenden Sommervorbereitung noch einmal gesondert informieren.

FuPa: Wenn du schon einen Ausblick auf die Saison 2025/2026 wagst, welche Ziele habt ihr da?

Clemens Haack: Bevor wir den Spielbetrieb in der Regional- oder Landesliga aufnehmen werden, wartet mit der Teilnahme am DFB-Pokal erst einmal ein absolutes Highlight auf die Mannschaft und den Verein. Diesen Startplatz haben wir uns mit dem Gewinn des Landespokals hart erarbeitet und freuen uns jetzt darauf, diese Bühne für neue, unvergessliche Erlebnisse gemeinsam zu betreten. Im Hinblick auf die Ligaphase der kommenden Saison werden wir, bei Antritt in der Landesliga, natürlich versuchen, das Titel-Triple perfekt zu machen und erneut nach allen Titeln auf Landesebene zu greifen. Sollte der Sprung in die Drittklassigkeit doch gelingen, werden wir alles, was uns möglich ist, in die Waagschale werfen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu realisieren.