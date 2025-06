Meister FC Viktoria Backnang: "Wir haben viel gefeiert"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der FC Viktoria Backnang hat sich nach einer turbulenten Phase in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit dem Meistertitel kehrt der frühere Verbandsligist in die Kreisliga A auf. Trainer Ümit Karaca spricht über die intensive Aufbauarbeit, die Stärken der Mannschaft und die ambitionierten Pläne für die kommende Saison.

Die Feier nach dem Meisterstück war beim FC Viktoria Backnang besonders emotional. „Ja, wir haben viel gefeiert“, berichtet Ümit Karaca. Und dafür gab es gute Gründe: „Als ich im Februar 2024 die Stelle angenommen habe, war der Verein kurz davor, zumachen zu müssen. Es waren sehr viele schwache Spieler da.“ Mit enormem Engagement stellte Karaca den Kader in kürzester Zeit neu auf. „Ich habe sehr viele Spieler geholt (ca. 25), darunter namhafte Spieler wie Yusuf Dik und Tolunay Özdemir.“ Der Titel bedeutete daher für den gesamten Verein eine riesige Erleichterung.

Auch sportlich überzeugte das Team auf ganzer Linie. „Unsere individuelle Stärke und die großartige Atmosphäre bei den Spielen“ nennt Karaca als besondere Trümpfe. In einer Liga mit starken Konkurrenten wie der SKG Erbstetten und dem TSV Leutenbach setzte sich der FC Viktoria Backnang letztlich durch.

Den Ausschlag für den Titelgewinn sieht Karaca in einer Mischung aus Qualität und Mentalität. „Der Ausschlag war unsere starke Mannschaft, treue Fans und unser Ehrgeiz und unsere Willenskraft für die Meisterschaft.“ In der Rückrunde sicherte der FC Viktoria Backnang mit einem beeindruckenden 117:29-Torverhältnis den ersten Platz. Das letzte und entscheidende Saisonspiel gegen die SKG Erbstetten wurde mit 3:1 gewonnen.

Trotz der schwierigen Ausgangslage war die Marschroute von Beginn an klar. „Unser Ziel war es von Anfang an, Meister zu werden“, sagt Karaca. Dieses Selbstvertrauen basierte auf einer gemeinsamen Überzeugung: „Wir haben damit gerechnet, weil alle im Verein daran geglaubt haben.“

Abschlussfahrt nach Kroatien geplant

Als Belohnung für die intensive Saison steht die Abschlussfahrt an. „Ja, es ist geplant, nach Kroatien zu fahren“, freut sich der Trainer.

Klarer Schritt in die Kreisliga A

An der sportlichen Perspektive gibt es keinen Zweifel. „Ja, natürlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen“, bestätigt Karaca. Nach mehreren schwierigen Jahren kehrt der FC Viktoria Backnang damit wieder in eine Liga zurück, die ihrem sportlichen Potenzial eher entsprechen sollte.

Kader bleibt zusammen – namhafte Verstärkungen im Anflug

Die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. „Mehrere gute Spieler aus höheren Ligen haben zugesagt. Demnächst werden sie veröffentlicht“, so Karaca. Ein weiterer Pluspunkt: „Nahezu alle Spieler bleiben für die nächste Saison.“ Damit kann der FC Viktoria Backnang mit Kontinuität und zusätzlicher Qualität in die neue Spielzeit gehen.

Klare Zielsetzung: Angriff in der Kreisliga A

Auch für die kommende Saison formuliert Karaca eine ambitionierte Marschroute: „Unser Ziel ist es 2025/2026, um die Meisterschaft zu spielen und aufzusteigen.“ Nach der erfolgreichen Aufbauarbeit und der starken Entwicklung der Mannschaft soll der Weg weiter nach oben führen.

Ein verdienter Meister

Mit 19 Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen sowie sagenhaften 117 Treffern stellte der FC Viktoria Backnang die beste Offensive der Liga. Im letzten Saisonspiel rundete ein 3:1-Erfolg gegen die SKG Erbstetten eine herausragende Saison ab.

Mit neuer Stärke und einem klaren Plan blickt der FC Viktoria Backnang nun nach vorn. In der Kreisliga A wird die Mannschaft um Ümit Karaca alles daransetzen, den nächsten Schritt in Richtung Rückkehr in höhere Ligen zu machen. Der Grundstein dafür ist gelegt.