Meister FC Sängerstadt Finsterwalde: "Wir haben es krachen lassen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der FC Sängerstadt Finsterwalde hat sich in der Kreisliga West Südbrandenburg vorzeitig die Meisterschaft gesichert und kehrt nach nur einem Jahr Abstinenz in die Kreisoberliga zurück. Trainer Tony Lehmann blickt auf eine bemerkenswerte Saison zurück, in der die Geschlossenheit der Mannschaft den Ausschlag gab.

„Ja, auf jeden Fall!“, lautet die klare Antwort von Trainer Tony Lehmann auf die Frage nach den Feierlichkeiten. Geplant war ursprünglich ein gemeinsamer Triumph in Prösen. „Da es vorm 23. Spieltag klar war, dass wir mit einem Sieg alles klar machen können, liefen die Planungen auf Hochtouren“, so Lehmann. Ein Bus wurde organisiert, um zusammen mit den Fans zum Auswärtsspiel zu reisen. Doch die Niederlage des ärgsten Verfolgers SV Wacker Reichenhain bescherte dem FC Sängerstadt Finsterwalde bereits auf der Couch die Meisterschaft. „Was aber keineswegs die Feierlichkeiten getrübt hat. Wir haben es ordentlich krachen lassen.“ Auch beim abschließenden Heimspiel gegen die SpG Walddrehna/Dahme, bei dem der Meisterpokal überreicht wurde, gab die Mannschaft noch einmal alles.

Für die Saison 2024/2025 hatte der Verein eine klare Marschroute. „Saisonziel war ganz klar der Wiederaufstieg“, so Lehmann. Nach einer schwachen Hinrunde in der Vorsaison hatte die Mannschaft in der Rückrunde 21 Punkte geholt, was das Potenzial deutlich machte. „Dennoch konnten wir die Truppe zusammenhalten und uns sogar noch verstärken. Deshalb war klar, dass wir sofort wieder hoch wollen.“

Geschlossene Mannschaft als Erfolgsfaktor

Entscheidend war laut Lehmann, dass das Team zusammenblieb. „Der ausschlaggebende Punkt war, dass die Truppe nicht zerfallen ist und wir alle nur ein Ziel hatten: Wieder aufzusteigen.“ Dieser unbedingte Wille spiegelte sich über die gesamte Saison hinweg auf dem Platz wider.

Erfahrung, Trainingsmoral und Qualität

Das Erfolgsrezept des Meisters sieht Lehmann in mehreren Komponenten. „Unsere Stärken sind zum einen, dass wir eine sehr erfahrene Mannschaft haben“, sagt er. Der hohe Altersdurchschnitt sei dabei kein Nachteil gewesen, im Gegenteil: „Wir haben Spieler, die schon höherklassige Erfahrungen sammeln konnten.“ Darüber hinaus hebt Lehmann die Trainingsmoral hervor: „Wir trainieren im Durchschnitt immer mit mindestens 15 Mann, was sich dann natürlich am Spieltag auch zeigt.“

Saisonabschluss auf Mallorca

Auch nach dem offiziellen Saisonende ist das Team noch nicht am Ende der Feierlichkeiten angekommen. „Natürlich haben die Jungs noch nicht genug und lassen die Saison am Ballermann ausklingen“, verrät Lehmann mit einem Augenzwinkern.

Aufstieg wird selbstverständlich wahrgenommen

Dass der FC Sängerstadt Finsterwalde das Aufstiegsrecht wahrnimmt, steht außer Frage. „Auf jeden Fall“, betont der Coach.

Kaderplanung mit Blick auf die Zukunft

Mit Blick auf die neue Saison steht für Lehmann fest, dass an der Altersstruktur gearbeitet werden muss. „Zur Rückrunde der neuen Saison haben einige interessante Spieler aus unserem Nachwuchs das Alter erreicht, um im Männerbereich zu spielen.“ Einige von ihnen trainieren bereits mit der ersten Mannschaft. Mit externen Spielern sei man im Gespräch, konkrete Verpflichtungen gebe es aber noch nicht zu vermelden.

Realistische Zielsetzung für die Kreisliga Oberlausitz

Für die kommende Spielzeit formuliert Lehmann ein klares Ziel: „So schnell wie möglich in der Kreisoberliga ankommen und so schnell wie möglich so viele Punkte sammeln, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das ist das Wichtigste.“ Alles Weitere werde sich im Saisonverlauf zeigen.

Überragende Bilanz

Die Bilanz des FC Sängerstadt Finsterwalde in dieser Saison ist eindrucksvoll: Nach 23 Spielen stehen 19 Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage zu Buche. Mit 104 erzielten Treffern und nur 17 Gegentoren stellt die Mannschaft sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Liga.

Der FC Sängerstadt Finsterwalde hat mit einer starken und geschlossenen Teamleistung den sofortigen Wiederaufstieg geschafft. Mit dieser Moral und der Erfahrung im Rücken dürfte die Mannschaft auch in der höheren Spielklasse für Furore sorgen.