Meister FC Redfield Albstadt: "Keiner versteckt sich"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Spielfreude, Verantwortung, Wille

Die Basis des Erfolgs war mehrschichtig. „Unsere größte Stärke ist sicher der Zusammenhalt“, wiederholt Götz. Doch auch sportlich überzeugte der Meister mit Einsatzwille, Erfahrung, jugendlichem Elan – und einer ausgeprägten Spielfreude. „Jeder übernimmt Verantwortung, keiner versteckt sich.“

Zwischen Gardasee und Mallorca

Natürlich darf nach dem sportlichen Höhepunkt die passende Auszeit nicht fehlen. „Eine Abschlussfahrt ist fest eingeplant“, berichtet der Vorstand. Ob es an den Gardasee oder nach Mallorca geht, sei noch nicht final entschieden – aber klar ist: „Wir lassen die Saison gebührend ausklingen.“

Klares Bekenntnis zur höheren Liga

Was den Aufstieg betrifft, gibt es keine Diskussionen. „Natürlich nehmen wir das Aufstiegsrecht wahr“, sagt Götz. Der Verein freue sich auf die Kreisliga A und die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Die Entwicklung des Teams solle nun in einer höheren Spielklasse fortgesetzt werden.

Kaderplanung in vollem Gange

Zu möglichen Zu- und Abgängen hält sich der Verein aktuell noch bedeckt. „Wir befinden uns mitten in den Gesprächen“, erklärt Götz. Solange keine Entscheidungen finalisiert seien, werde man auch keine Informationen nach außen tragen. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen jedoch auf Hochtouren.

Noch kein konkretes Ziel für 2025/2026

Auch was die sportlichen Ziele für die neue Spielzeit angeht, bleibt der FC Redfield Albstadt vorerst vage. „Wir halten uns in alle Richtungen offen“, sagt Götz. Erst nach Abschluss der Personalplanungen wolle man sich konkreter positionieren. Eines aber scheint bereits sicher: Der Verein will auch in der neuen Liga mit Mut und Geschlossenheit auftreten.