Meister FC Marwitz: "Damit konnte man nicht wirklich rechnen"

Nach dem Aufstieg im Vorjahr legt der FC Marwitz in der 1. Kreisklasse Nord Oberhavel/Barnim direkt nach und sichert sich erneut die Meisterschaft. Trainer Sebastian Brauer spricht von einem „kleinen Wunder“ und einer mannschaftlichen Geschlossenheit, die weit über das Spielfeld hinausreicht.

Die Freude war riesig – und die erste Feier ließ nicht lange auf sich warten. „Heute war es spontan und nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was nach dem letzten Pflichtspiel passiert“, erklärt Trainer Sebastian Brauer. Der FC Marwitz ließ den Moment wirken, wohl wissend: Der große Jubel steht noch bevor.

Mit der Meisterschaft hatte man durchaus geliebäugelt – aber nicht in dieser Deutlichkeit. „Wir hatten nach dem Aufstieg letzte Saison schon das Ziel vor Augen, oben mitzuspielen“, so Brauer. Dass die Entscheidung bereits zwei Spieltage vor Schluss fällt und der FC Marwitz weiterhin ungeschlagen ist, war so nicht abzusehen: „Damit konnte man nicht wirklich rechnen.“

Verein lebt Zusammenhalt – auf allen Ebenen

Den entscheidenden Unterschied sieht der Trainer in der Gemeinschaft. „Absolut unsere mannschaftliche Geschlossenheit“, sagte Sebastian Brauer. „Hier kann ich nur den gesamten Verein sehen. Jeder steht für den anderen ein. Was hier in 1,5 Jahren entstanden ist, ist schon ein kleines Wunder.“

Tägliche Verbundenheit und Unterstützung in jeder Lage

Die Basis des Erfolgs liegt nicht nur in der sportlichen Qualität, sondern im Miteinander. „Jeder steht für den anderen ein und wir leben jeden Tag das Vereinsleben“, so Brauer. Auch in schwierigen Momenten sei der Rückhalt spürbar gewesen – und das habe das Team getragen.

Abschlussfeier und Ballermann – Verein belohnt sich selbst

Nach dem letzten Saisonspiel am 31. Mai wird groß gefeiert. „Eine große Abschlussfeier ist geplant“, kündigte Sebastian Brauer an. Danach geht es vom 2. bis 4. Juni gemeinsam nach Mallorca – „zum Ballermann“. Der Trainer betont: „Diese Feier haben sich alle im Verein mehr als verdient.“

Aufstieg ist fix – Derbys in der Kreisliga als neue Herausforderung

Am Aufstieg gibt es keinen Zweifel. „Definitiv ja“, stellt Brauer klar. Die Vorfreude auf die Kreisliga ist groß – besonders wegen der neuen Gegner: „Wir freuen uns auf die Kreisliga und auf die bevorstehenden Derbys.“

Kader bleibt zusammen – gezielte Verstärkungen geplant

Auch personell steht der FC Marwitz stabil da. „Wir können stolz sagen, dass wir aktuell von keinen Abgängen betroffen sind“, erklärt Brauer. Gespräche über Verstärkungen laufen – Details gibt es aber noch keine: „Wir werden uns definitiv für die Kreisliga nochmals verstärken und auch verjüngen.“

Top-Fünf als Ziel – und mehr als nur sportliche Ambition

Für die kommende Saison wird ein ehrgeiziges, aber realistisches Ziel formuliert: „Wir wollen in der Kreisliga ankommen und nach zwei Meisterschaften in Folge auch ein Wörtchen unter den Top 5 mitspielen.“ Gleichzeitig hat der Verein eine klare Vision: „Der FC Marwitz 09 soll in der Gemeinde Oberkrämer ein Verein werden, wo man ansehnlichen Fußball und ein soziales Umfeld zu sehen bekommt.“ Marwitz will ein Ort sein, „wo jeder herzlich willkommen ist und sich wohlfühlt“.

Zahlen belegen die Dominanz

Mit 16 Siegen und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 94:14 ist der FC Marwitz 2009 ungeschlagen Meister der 1. Kreisklasse Nord Oberhavel/Barnim. Der Vorsprung auf die SG Mildenberg 23 beträgt sieben Punkte – bei noch zwei ausstehenden Partien. Eine Bilanz, die die Geschlossenheit und sportliche Klasse des Teams eindrucksvoll unterstreicht.