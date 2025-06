Meister FC Kosova Kernen: "Damit hatten wir nicht gerechnet"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Spontanparty nach Überraschungstitel Als feststand, dass der FC Kosova Kernen bereits am vorletzten Spieltag die Meisterschaft klargemacht hatte, war die Überraschung zunächst groß – selbst für die Mannschaft. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, gesteht Trainer Labinot Collaku. Umso spontaner und ausgelassener fiel die Feier aus. In „Chipos Bar“ wurde bis weit nach Mitternacht gefeiert, mit offenen Türen, lauter Musik und jeder Menge Stolz auf das Erreichte.

Der FC Kosova Kernen hat sich in der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Nachdem der Aufstieg im letzten Jahr nicht möglich war, krönt das Team von Trainer Labinot Collaku seine eindrucksvolle Saison nun mit dem Aufstieg.

Ziel war von Anfang an der Titel – diesmal mit Aufstieg

Dass der FC Kosova Kernen ganz oben mitspielen wollte, war nie ein Geheimnis. „Mit dem Titelgewinn haben wir fest gerechnet, das war unser Saisonziel“, betont Collaku. Im Vorjahr war man eigentlich Meister geworden, durfte aber nicht aufsteigen. Insofern war diese Saison eine ganz besondere: eine Titelverteidigung mit klarem Auftrag. Und diesmal klappt es: Der Aufstieg ist nicht nur sportlich verdient, sondern wird auch realisiert.

Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg

Für Collaku steht fest, was den entscheidenden Unterschied ausmachte: der Zusammenhalt. „So etwas habe ich in einer Mannschaft noch nie erlebt“, sagt der Coach. Nach der Enttäuschung der Vorsaison sei der Wille im gesamten Team riesengroß gewesen, es diesmal zu schaffen. Zwei gezielte Verstärkungen auf Schlüsselpositionen sorgten zusätzlich für Stabilität – doch das, was intern wuchs, war das eigentlich Besondere.