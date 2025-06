Meister FC Hechingen: "Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs"

– Foto: FC Hechingen

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der FC Hechingen hat sich nach einer herausragenden Saison in der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern den Meistertitel gesichert. Mit 23 Siegen aus 26 Spielen und einem Torverhältnis von 108:23 steigt das Team in die Bezirksliga auf. Trainer Joso Župan blickt zurück auf besondere Momente, eine Mannschaft mit Charakter – und voraus auf eine neue Herausforderung. Feier bis in die Morgenstunden

Die Meisterschaft wurde gebührend gefeiert – und zwar ausgiebig. Trainer Joso Župan schildert die ausgelassene Stimmung nach dem letzten Spieltag: „Nach den Feierlichkeiten in Rangendingen ging es ins Sportheim nach Hechingen und anschließend noch nach Stuttgart – bis zum Morgen.“ Für den FC Hechingen ist der Aufstieg die Krönung einer Saison, die von Beginn an mit einem klaren Ziel bestritten wurde.

Meisterschaft war das erklärte Ziel

Bereits vor dem ersten Spieltag ließ die Mannschaft keinen Zweifel daran, was sie erreichen wollte. „Unser Saisonziel war ganz klar die Meisterschaft“, betont Župan. Zwar hätte man den Aufstieg über die Relegation ebenfalls akzeptiert, doch als Meister direkt aufzusteigen, sei eben „immer etwas Schönes“. Dass die Konkurrenz – allen voran der 1. FC Burladingen – bis zum letzten Spieltag auf Augenhöhe blieb, machte den Titelgewinn umso wertvoller. Wille und Widerstandskraft als entscheidender Faktor

Entscheidend für den Erfolg war für Župan vor allem der Umgang mit Rückschlägen. „Egal was kam – die Jungs haben sich dagegen gestellt“, sagt der Coach mit Nachdruck. Sinnbildlich dafür steht das Rückspiel gegen Burladingen: Drei Punkte Rückstand, ein frühes 0:1, ein Platzverweis nach 20 Minuten – und am Ende dennoch ein 3:2-Sieg. „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs“, so Župan. Es war dieses Spiel, das mehr als jedes andere den Charakter der Mannschaft offenbarte.