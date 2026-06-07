Meister FC Gutmadingen fährt seinen 27. Sieg im 29. Spiel ein

Während Bonndorfs Trainer Björn Schlageter (Zweiter, von rechts) noch konzentriert das Spiel verfolgt, wirkt manch einer seiner Spieler schon gelöst. – Foto: Wolfgang Scheu

Die SG Dauchingen/Weilersbach und der TuS Bonndorf spielten 0:0. Das Duell der beiden Tabellennachbarn endete mit einem torlosen Remis, so dass beide Vereine jeweils einen wichtigen Zähler mitnehmen konnten. Die Kontrahenten waren von A bis Z darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Dies gelang in der für die 120 in Weilersbach anwesenden Zuschauer wenig attraktiven Begegnung auch weitgehend. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.