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Meister FC Gutmadingen fährt seinen 27. Sieg im 29. Spiel ein
Gutmadingen gewinnt in der Fußball-Bezirksliga auch letztes Heimspiel
Meister Gutmadingen gewinnt in der Fußball-Bezirksliga auch letztes Heimspiel. Die Spiele im Abstiegskampf SG Dauchingen/Weilersbach – TuS Bonndorf und SV Geisingen – DJK Donaueschingen enden remis.
Die SG Dauchingen/Weilersbach und der TuS Bonndorf spielten 0:0. Das Duell der beiden Tabellennachbarn endete mit einem torlosen Remis, so dass beide Vereine jeweils einen wichtigen Zähler mitnehmen konnten. Die Kontrahenten waren von A bis Z darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Dies gelang in der für die 120 in Weilersbach anwesenden Zuschauer wenig attraktiven Begegnung auch weitgehend. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.