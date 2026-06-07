 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Meister FC Gutmadingen fährt seinen 27. Sieg im 29. Spiel ein

Gutmadingen gewinnt in der Fußball-Bezirksliga auch letztes Heimspiel

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Während Bonndorfs Trainer Björn Schlageter (Zweiter, von rechts) noch konzentriert das Spiel verfolgt, wirkt manch einer seiner Spieler schon gelöst.
Während Bonndorfs Trainer Björn Schlageter (Zweiter, von rechts) noch konzentriert das Spiel verfolgt, wirkt manch einer seiner Spieler schon gelöst. – Foto: Wolfgang Scheu

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Bezirksliga SW SBFV
Gutmadingen

Meister Gutmadingen gewinnt in der Fußball-Bezirksliga auch letztes Heimspiel. Die Spiele im Abstiegskampf SG Dauchingen/Weilersbach – TuS Bonndorf und SV Geisingen – DJK Donaueschingen enden remis.

Die SG Dauchingen/Weilersbach und der TuS Bonndorf spielten 0:0. Das Duell der beiden Tabellennachbarn endete mit einem torlosen Remis, so dass beide Vereine jeweils einen wichtigen Zähler mitnehmen konnten. Die Kontrahenten waren von A bis Z darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Dies gelang in der für die 120 in Weilersbach anwesenden Zuschauer wenig attraktiven Begegnung auch weitgehend. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.