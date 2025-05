Meister FC Engstingen II: "Wir haben uns Woche für Woche gepusht"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Mit 16 Siegen aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von 75:14 hat sich der FC Engstingen II vorzeitig den Titel in der Kreisliga B1 Alb gesichert. Trainer Marco Dreher spricht über gewachsene Siegermentalität, spürbaren Teamgeist – und eine strukturierte Zukunftsplanung mit neuem Trainerduo.

Der Titelgewinn wurde gebührend gefeiert. „Die Feierlichkeiten gingen nach dem Spiel gegen die zweite Mannschaft der TSG Upfingen direkt los und gingen bis tief in die Nacht“, berichtet Trainer Marco Dreher. Auch am spielfreien Sonntag wurde weitergefeiert. Der große Abschluss folgt: „Da wird nochmal richtig mit allen Sponsoren, Fans und Gönnern gefeiert.“

Mit dem Titel hatte der Verein im Vorfeld nicht fest gerechnet. „Wir wussten, dass wir eine starke Mannschaft haben“, so Dreher. Primäres Ziel war es, eine gute Stimmung zu schaffen und junge Spieler an das Niveau heranzuführen. „Dass am Ende der Titelgewinn steht, ist umso schöner.“

Vertrauen, Mischung und klare Kommunikation

Der Erfolg resultiert aus einer gelungenen Teamarchitektur. „Der Mix aus älteren, sehr erfahrenen Spielern und aus den jungen, dynamischen Spielern war die perfekte Basis“, betont Marco Dreher. Vertrauen und offene Kommunikation spielen eine zentrale Rolle: „Wir haben uns gegenseitig Woche für Woche gepusht.“

Klare Ideen, hoher Einsatz, wachsender Teamspirit

Taktisch zeigte sich die Mannschaft konstant vorbereitet. „Wir hatten jeden Spieltag eine klare Idee, wie wir die Aufgaben lösen können“, so Dreher. Die Kombination aus Präsenz der Routiniers und der Dynamik der Jungen brachte die nötige Balance: „Die Jungs haben gebrannt, alles auf dem Platz zu lassen.“