Meister FC Ellwangen: "Man kann nie genug feiern"

Der FC Ellwangen ist Meister der Frauen-Regionenliga, Staffel 3. Nach einem schwierigen Umbruch feiert das Team nicht nur die Rückkehr in die Landesliga, sondern auch eine bemerkenswerte Entwicklung. Die sportliche Leiterin Miriam Glatzel und die Vorsitzende Liane May blicken zurück – und voraus.

Unerwarteter Triumph nach holprigem Start

„Nach dem nicht so erfolgreichen Rückrundenstart hat niemand mehr so richtig an den Aufstieg geglaubt“, sagt Miriam Glatzel rückblickend. Umso größer war die Überraschung, als die Meisterschaft vorzeitig feststand. „Da musste man natürlich feiern – und das ausgiebig“, ergänzt sie. Die Stimmung im Verein ist ausgelassen, immerhin ist es der direkte Wiederaufstieg nach dem Abstieg in der vergangenen Saison.