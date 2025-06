Meister FC Dostluk Friedrichshafen: "Jeder hat für jeden gekämpft"

Nach einer intensiven Saison laufen die Planungen für eine Abschlussfahrt. „Ja, die Jungs wollten irgendwie, dass wir nach Malle fliegen“, erzählt Kabakci. „Wir sind am Planen. Ich denke mal, dass wir das auch hinkriegen. Die Jungs wollten die Meisterschaft ja auf Malle nochmal feiern.“

Das Team setzte sich in weiten Teilen aus jungen Spielern zusammen, ergänzt durch erfahrene Kräfte. Kabakci beschreibt die Mischung als ideal. „Die Stärke vom Team kann ich nur sagen: junges Team, willig – aber das Wichtigste war, dass sie eine Mannschaft waren, die für jeden gekämpft hat und sich ergänzen konnte.“ Unabhängig davon, wer auf dem Platz stand, habe jeder seinen Teil beigetragen: „Sie waren alle da und sie haben die Mannschaft unterstützt und alles rausgeholt, was sie konnten.“

Das große Ziel war zu Beginn der Saison noch nicht die Meisterschaft. „Das Saisonziel war auf jeden Fall, oben dabei zu sein“, blickt Trainer Ridvan Kabakci zurück. Doch mit jedem Spiel wuchs der Glaube an das große Ziel. „Nachdem wir gesehen haben, wir können den Titel gewinnen, haben wir auch daran geglaubt, dass wir den Titel holen können. Auch mit dieser Mannschaft – jung, willig – und sie wollte es.“

Der FC Dostluk Friedrichshafen hat sich die Meisterschaft in der Kreisliga A2 Bodensee gesichert und steigt in die Bezirksliga auf. Trainer Ridvan Kabakci spricht über eine junge, hungrige Mannschaft, klare Ziele und eine starke Einheit, die den Unterschied ausmachte.

Aufstieg in die Bezirksliga fest eingeplant

An der sportlichen Zukunft gibt es keine Zweifel. „Na klar wollen wir den Aufstieg wahrnehmen“, stellt der Trainer klar. Ziel in der neuen Liga ist der Klassenerhalt – mit Perspektive. „Wir wollen die nächste Saison in der Bezirksliga natürlich auch versuchen, die Liga zu halten.“

Veränderungen im Kader sind bereits angestoßen

Die Planungen für die neue Spielzeit haben bereits begonnen. „Die Kaderplanung läuft. Schon vor ein paar Wochen hat es angefangen“, so Kabakci. Dabei setzt man auch künftig auf gezielte Verstärkungen. „Es werden ein paar Spieler dazukommen.“ Ein Abgang steht bereits fest. Für Kabakci ist das kein Problem: „Wir können ihn ersetzen. Das ist auch wichtig.“ Namen möglicher Neuzugänge bleiben vorerst unter Verschluss, doch die Weichen sind gestellt: „Wichtig ist, dass wir auch Spieler entwickeln können und den Weg freimachen.“

Klassenerhalt als Ziel – aber mit Spielkultur

Mit Blick auf die neue Saison verfolgt der Verein ein klares, aber auch fußballerisch anspruchsvolles Ziel: „Das Ziel ist, nächstes Jahr auf jeden Fall die Liga zu halten und schönen Fußball zu spielen. Und wir hoffen, dass jeder zufrieden ist und wir in der Bezirksliga zeigen können, dass wir da hingehören.“

Eine Saison der Konstanz und Dominanz

Die Abschlusstabelle spricht eine deutliche Sprache: 21 Siege, nur zwei Unentschieden und drei Niederlagen bei 83:30 Toren bescherten dem FC Dostluk Friedrichshafen 65 Punkte – und mit zwei Zählern Vorsprung auf die SG Argental den Titel.