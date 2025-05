Meister FC Burlafingen: "Sekt-/Bierduschen und Wimpelübergabe"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Mit 22 Siegen aus 30 Spielen hat sich der FC Burlafingen vorzeitig den Titel in der Kreisliga A2 Donau/Iller gesichert. Abteilungsleiter Tobias Höhne blickt auf die Meisterschaft, das Erfolgsrezept der Saison und den kommenden Schritt in die neue Liga.

"Wir hatten bereits ausgiebig auf dem Sportplatz gefeiert mit Sekt-/Bierduschen und Wimpelübergabe durch den Staffelleiter etc. Später ging es dann noch zu uns ins Sportheim, wo die Feier zum Teil bis in die Morgenstunden andauerte. Einige haben sich bereits Montagvormittag wieder getroffen, um weiter zu feiern – genial!", berichtet Tobias Höhne. Der offizielle Abschluss soll nach dem letzten Saisonspiel folgen.

"Nachdem wir im Vorjahr Vizemeister geworden sind, wollten wir natürlich entsprechend anknüpfen und unserer Rolle auch in der neu gestalteten Kreisliga A2 gerecht werden." Der Titel sei zu Beginn schwer planbar gewesen, aber die Mannschaft habe konstant überzeugt.

Defensive Stabilität als Meisterfaktor

"Offense wins games, but defense wins championship. Wir haben die wenigsten Gegentore kassiert und mit geschlossenen Mannschaftsleistungen nur eine Niederlage in der gesamten Saison kassiert," so Höhne. Das Kollektiv und die gute Integration neuer Spieler hätten dabei eine zentrale Rolle gespielt.

Jung und erfahren

Die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten sei eine große Stärke, ergänzt durch einen sehr guten Fitnesszustand des Teams.

Blick auf die Balearen

Für die Abschlussfahrt kursieren bereits Ideen: "Es gibt schon die einen oder anderen Vorschläge für eine Reise auf eine bekannte Insel der Balearen. Aber Genaueres weiß ich noch nicht."

Klares Ja zum Aufstieg

"Selbstverständlich!" sagt Höhne zum Thema Aufstiegsrecht. Der FC Burlafingen wird den Schritt in die Bezirksliga gehen.

Frühzeitige Kaderplanung

"Wir konnten bereits frühzeitig eingehend Gespräche mit unseren Spielern führen und somit sicherstellen, dass nahezu alle Spieler mit in die neue Saison gehen. Zusätzlich werden zur neuen Saison wieder Spieler aus der eigenen A-Jugend zu uns stoßen. Gezielt werden wir uns auch mit neuen Spielern verstärken."

Ziel Klassenerhalt, aber mit Potenzial

"Für uns wird es als Aufsteiger erstmal um den Klassenerhalt gehen. Dafür werden wir alle geben und dann schauen wir, was möglich ist," erklärt Höhne. Der FC Burlafingen startet ambitioniert und geschlossen in die neue Herausforderung.