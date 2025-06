Meister FC 98 Hennigsdorf III: "Die Mischung war der Schlüssel"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Bereits vor der Saison hatte sich das Team ambitionierte Ziele gesetzt. „Wir sind mit dem Ziel Aufstieg in die Kreisliga in die Saison gegangen“, bestätigt Hilgenfeld. Doch was dann folgte, übertraf alle Erwartungen: 20 Spiele, 20 Siege, 119:18 Tore – eine makellose Bilanz, die kaum zu toppen ist. „Dass wir alle 20 Spiele gewinnen würden, hat natürlich keiner vorhersehen können“, sagt der Trainer, „umso schöner, dass wir uns mit einer perfekten Saison belohnen konnten.“

Stabilität, Moral und Zusammenhalt

Der Grundstein für diese Dominanz war laut Hilgenfeld die personelle Konstanz. „Wir konnten nahezu immer auf die gleiche Startelf setzen“, erklärt er. Zudem sei die Trainingsbeteiligung hoch gewesen, und in den entscheidenden Momenten habe das Team große Moral und Zusammenhalt bewiesen. Auch Rückschläge oder enge Spiele wurden mit Teamgeist und Disziplin gemeistert.

Qualität trifft Kollektiv

Was das Team besonders stark macht, ist laut Hilgenfeld die Kombination aus individueller Klasse und mannschaftlicher Geschlossenheit: „Die Mischung war der Schlüssel.“ Jeder Spieler habe seine Fähigkeiten eingebracht und sich zugleich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das Resultat: nicht nur die beste Offensive (119 Tore), sondern auch die stabilste Defensive (nur 18 Gegentore) der Liga.

Abschied von der „Dritten“

Trotz des sportlichen Erfolgs wird es die dritte Mannschaft in ihrer bisherigen Form nicht mehr geben. „In der kommenden Saison treten wir in der Kreisliga an, allerdings nicht mehr in der aktuellen personellen Konstellation“, erläutert Hilgenfeld. Der Grund: Die bisherige zweite Männermannschaft des FC 98 Hennigsdorf kann aus personellen Gründen nicht mehr antreten.

Neue Struktur – neues Ziel

Aus der Verschmelzung der erfolgreichen Dritten mit Spielern der bisherigen Zweiten sowie talentierten A-Junioren entsteht zur neuen Saison die neue 2. Männermannschaft des FC 98 Hennigsdorf. Sie wird den Verein künftig in der Kreisliga vertreten. „Es wird einen größeren Umbruch geben“, kündigt Hilgenfeld an, zeigt sich aber optimistisch: „Die personellen Veränderungen stimmen uns positiv.“

Ziel: Oben mitspielen

Für die Spielzeit 2025/2026 steckt sich das neu formierte Team ambitionierte, aber realistische Ziele. „Wir wollen in der neuen Saison wieder eine starke Rolle spielen und streben eine Top-5-Platzierung an“, sagt Hilgenfeld. Der Kern der Erfolgself bleibt erhalten – ergänzt um hungrige Neuzugänge. Eine gute Basis für den nächsten Entwicklungsschritt des Vereins.