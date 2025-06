Meister-Entscheidung vertagt: Victoria Seelow - Miersdorf/Zeuthen 2:2

– Foto: Christian Hübler

Der 29. und vorletzte Spieltag der Landesliga Süd hatte alles zu bieten: klare Siege, emotionale Last-Minute-Treffer und einen vertagten Showdown im Titelkampf. Während sich der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und der SV Victoria Seelow in einem packenden Spitzenspiel die Punkte teilen, bleibt auch im Tabellenkeller zwischen SG Eintracht Peitz und FSV Union Fürstenwalde II alles offen. Einziger Fixpunkt: BSG Pneumant Fürstenwalde steht seit Wochen als Absteiger fest und kassierte gegen FSV 63 Luckenwalde II eine bittere 0:8-Klatsche.

Bereits in der 11. Minute brachte Mattis Reszat die Gastgeber mit dem frühen 1:0 auf Kurs. Danach blieb Frankonia klar tonangebend und erhöhte durch Gordan Griebsch in der 38. Minute auf 2:0. Auch nach der Pause ließ Wernsdorf nicht nach. Mit einem Treffer von Gordon Teichert in der 52. Minute zum 3:0 war die Partie frühzeitig entschieden. Krieschow II bemühte sich zwar um den Anschluss, doch Frankonia ließ defensiv nichts mehr anbrennen und spielte die Führung nach Hause. ---

Im Duell behielt Ströbitz die Oberhand – und wie! Zwar brachte Tomy-Lee Knerndel die Gäste in der 20. Minute in Führung, doch in der zweiten Halbzeit drehte die Heimelf auf. Zunächst traf Luis Hovestadt in der 65. Minute zum Ausgleich, dann übernahm Jaime-Lee Förster das Kommando: Mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 73. Minute und einem weiteren Treffer in der 85. Minute sicherte er den Heimsieg für Ströbitz. ---

Lange sah es so aus, als würde Döbern einen Dreier einfahren. Eddie Grabowski traf in der 61. Minute zur Führung. Doch in der Nachspielzeit schlug Guben zu: Laslo Schneider rettete seinem Team in der 90.+5 Minute mit dem Ausgleich einen Punkt – und versetzte dem Gastgeber einen späten Dämpfer. ---

Im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel vor 742 Zuschauern ging es hoch her. Miersdorf hatte durch einen Doppelpack von Till Schubert (35., 43.) bereits zur Pause die besseren Karten. Doch Seelow zeigte Moral – und kam spät zurück. Toni Hager verkürzte in der 90. Minute, und Ingmar Thede Rosenboldt glich nur Sekunden später aus. Der Punktgewinn war hart erkämpft, lässt aber Miersdorf in der Tabelle vorne bleiben. ---

Peitz muss im Abstiegskampf weiter zittern. Gegen Eisenhüttenstadt lag man durch Treffer von Martin Mangabo Ongori (10.) und Dustin Reymund (37.) zur Halbzeit bereits zurück. Zwar brachte Niclas Straube mit dem 1:2 in der 53. Minute noch einmal Hoffnung, doch Ademola Tolani Akinrinmade machte in der 78. Minute alles klar für die Gäste. ---

Ein Debakel für das abgeschlagene Schlusslicht BSG Pneumant Fürstenwalde. Bereits nach 17 Minuten hatte Justin Ullmann doppelt getroffen, Colin Wilhelm Schwarzlose steuerte ebenfalls zwei frühe Treffer bei. Am Ende schnürte Ullmann einen Dreierpack (7., 17., 56.), Schwarzlose traf dreimal (11., 37., 77.), und auch Luca Wehlmann (64.) sowie Yves Tinius (73.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Für Luckenwalde war es ein standesgemäßer Pflichtsieg. ---

Dramatik pur in Hohenleipisch. Zunächst brachte Marvin Groll die Hausherren direkt nach der Pause in Führung (46.). Als Kai Henemann in der 90. Minute den Ausgleich erzielte, schien Union einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf zu retten. Doch Paul Werner hatte das letzte Wort – sein Treffer in der 90.+6 Minute sorgte für späte Ekstase auf Seiten der Gastgeber und lähmende Enttäuschung bei Fürstenwalde. ---