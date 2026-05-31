Meister-Entscheidung vertagt: Gladbach vergibt Matchball in Beeck

Das Spiel war von taktischer Disziplin geprägt, bot in den Strafräumen jedoch über weite Strecken nur selten echte Höhepunkte. „Zwischen den Strafräumen haben sich beide Teams über weite Strecken ein Stück weit neutralisiert“, beschrieb Kruth das intensive Geschehen auf dem Rasen. Die beste Gelegenheit zur Führung für die Gäste vergab Finn Stromberg im ersten Durchgang, als er im Eins-gegen-eins am glänzend reagierenden Beeck-Keeper Yannik Hasenbein scheiterte. Auf der Gegenseite hatte Torjäger Marc Kleefisch nach dem Seitenwechsel das 1:0 für Beeck auf dem Kopf, setzte das Leder aus dem Fünfmeterraum jedoch knapp am Gehäuse vorbei.

Gladbacher Schlussoffensive bleibt unbelohnt

In der absoluten Schlussphase mobilisierte der Tabellenführer noch einmal alle Kräfte und drückte auf den erlösenden Siegtreffer. „In den letzten fünf bis zehn Minuten waren wir dem Sieg dann gefühlt noch mal ein Stück näher: Wir haben mit Sami Akremi und Soufian Amaadacho alles nach vorne geworfen, und es flogen einige gefährliche Bälle quer durch den gegnerischen Fünfer, aber es war leider kein entscheidender Fuß mehr dran“, haderte der Coach mit dem fehlenden Quäntchen Glück in der Box.

Trotz der verpassten Vorentscheidung bläst man beim Tabellenführer vor dem Saisonfinale keineswegs Trübsal. Ganz im Gegenteil: Der Zähler im Waldstadion wird als Punkt der Moral verbucht. „Das ist natürlich schade, aber es wirft uns keineswegs um. Wenn man das Ganze mal ganz nüchtern betrachtet und den verpassten Matchball für einen Moment ausblendet, ist ein 0:0 bei diesem Gegner ein gutes Ergebnis“, bilanzierte Stefan Kruth pragmatisch.

Der Fokus richtet sich nun komplett auf den kommenden Sonntag. Dann empfängt Gladbach die SpVg Porz im heimischen Stadion – und da zählt nur ein Dreier, um den Siegburger SV auf Distanz zu halten und den Titel einzutüten. Kruth gibt die Marschroute voller Selbstvertrauen vor: „Wir fahren mit viel Selbstvertrauen nach Hause. In der kommenden Woche werden wir das Spiel gegen Porz mit sehr viel Sorgfalt und der nötigen Demut vorbereiten. Wir wollen zu Hause eine Top-Leistung abrufen und werden absolut alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen. Dann haben wir uns unseren großen Traum erfüllt und unser Ziel endlich erreicht – genau darauf arbeiten wir jetzt hin!“