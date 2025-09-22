Meister Eder schnitzt am Aunkirchener Erfolg

Die erste Hälfte glich mehr einem müden Sommerkick, als einem Spitzenspiel, weil sich beide Teams keine wirklich gefährlichen Torchancen erarbeiten konnten. Haarbach hatte etwas mehr vom Spiel, Aunkirchen zeigte sich im Spielaufbau viel zu fehlerhaft.

Im zweiten Durchgang nahm die Partie dann immer mehr Fahrt auf, der FCA wurde stärker und riss die Spielkontrolle an sich. Nach der Trinkpause zog dann Bauer aus der zweiten Reihe ab, Eder setzte gut nach und schob die Kugel ins lange Eck zum 1:0 in die Maschen. Haarbach wurde in der Folge nochmal offensiver und forderte vergeblich einen Strafstoß, den man schon pfeifen hätten können. Auf der Gegenseite bekam Aunkirchen natürlich mehr Räume, konnte die Kontersitautionen aber mehrfach nicht nutzen. Haarbach bekam aber keine wirklich gefährliche Chance mehr zustande und dezimierte sich in der 90. Minute noch selbst, als Kapitän Raster nach einem Wortgefecht mit Gelb-Rot runter musste.

Am Ende ein Sieg des Willens für den FCA in einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Damit überholt Aunkirchen den SVH in der Tabelle und klettert auf Rang 2.