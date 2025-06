Meister Düren will Saison komplementieren

Der Meister aus Düren spielte eine herausragende Saison. 64 Zähler aus 30 Begegnungen sorgten am Ende für den verdienten Aufstieg in die Mittelrheinliga. Doch auch der SV war lange als Verfolger der Sportfreunde unterwegs. Am Ende reichten die 58 Punkte jedoch nicht für den Aufstieg. Ein Grund für den Aufstieg Dürens dürfte die Offensive sein, die mit 94 erzielten Treffern die absolute Ligaspitze ist.

Nach den Erreichen des Aufstiegs und der Meisterschaft herrscht nun eine gewisse Ruhe beim künftigen Fünftligisten. "Grundsätzlich ist der Hauptgrund, den wir hatten, mit dem Aufstieg, den wir jetzt geschafft haben, erstmal weg. Das Pokalspiel ist für uns jetzt ein absolutes Bonusspiel", sagte Marcel Demircan der Trainer der Sportfreunde. Weiter führte er aus: "Es wäre schön die ganze Saison mit einem Double abzurunden, aber ich wäre jetzt auch nicht tief traurig wenn wir das Double nicht holen, weil das Hauptziel war der Aufstieg. Es ist so eine Last abgefallen, dass es durchaus sein kann, dass am Sonntag der ein oder andere Prozentsatz an Spannung fehlt.

Trotz der Vervollständigung des Ziels geht der Meister dieses Spiel mit voller Konzentration an. Denn es könnte auch eine Revanche werden, da die Sportfreunde das vergangene Spiel gegen Kurdistan mit 2:3 verloren. Das ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb ein Pokalgewinn ein schönes Ende wäre. "Es wäre natürlich ein super Abschluss für Musti, Cayan und Jehia, die unseren Verein verlassen. Dann gegen einen Ligakonkurrenten, gegen einen Derbyrivalen, in Arnoldsweiler auf unserer alten Wirkungsstätte. Ich war da 28 Jahre und viele Jungs von uns auch. Auf dem Platz Pokalsieger zu werden, wäre natürlich ein Träumchen", sagte der Übungsleiter.

"Aber wir werden natürlich alles geben um zu gewinnen"

Der SV wird allerdings alles dagegen setzen, um sich nach dem knapp verpassten Aufstieg noch ein Erfolgserlebnis zu holen. "Kurdistan wird uns mit Sicherheit als Mittelrheinligisten wahrnehmen und natürlich hochmotiviert sein uns das Ding zu versauen. Aber wir werden natürlich alles geben um zu gewinnen", äußerte der Cheftrainer.

Auf der einen Seite kann Kurdistan die Saison retten, auf der anderen Seite können die Sportfreunde das Double klar machen. Durch den abgefallenen Druck kann der Meister nun befreit aufspielen. Es herrscht daher nur die Vorfreude in Düren. "Wir freuen uns einfach nur. Wir haben Bock drauf. Geile Kulisse mit Sicherheit, mit Arnoldsweiler eine super Anlage. Für die Jungs würde es mich sehr freuen, wenn wir uns so in die Sommerpause verabschieden können".

Ob der SV Kurdistan Düren dem Meister den Pokal weg schnappt, oder ob die Mannschaft von Demircan das Double perfekt macht, wird sich noch zeigen. Eins ist sicher: Es wird ein intensives Duell beider Landesligisten werden.