Meister Dettingen gewinnt – Pfullingen siegt, der Keller bleibt eng Bezirksliga Alb: Die Partien des 29. Spieltags in der Übersicht von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Alb hat Klarheit an der Spitze gebracht: SGM Dettingen/Glems ist Meister. Mit dem 2:1-Heimsieg gegen TSV Hirschau und dem gleichzeitigen Sieg von VfL Pfullingen II hat der Spitzenreiter den Titel endgültig und offiziell eingetütet. Sieben Partien wurden ausgetragen – und vor dem letzten Spieltag ist die Tabelle im Mittelfeld und im Keller noch keineswegs abschließend sortiert.

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Upfingen setzte sich zuhause knapp gegen die TSG Tübingen II durch. Fabian Flitsch brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, Tobias Fulde erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Philip Beyer verkürzte in der 50. Minute für Tübingen auf 1:2, doch mehr gelang den Gästen nicht. Upfingen steigt mit 38 Punkten auf Rang neun, Tübingen verbleibt mit 40 Punkten auf Platz acht.

In einem Kellerduell setzte sich Walddorf auswärts knapp mit 2:1 durch. Andreas Bäuerle brachte die Gäste kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute in Führung, Lukas Bux erhöhte in der Nachspielzeit der 90. Minute auf 2:0. Noah Reutter traf für Derendingen erst in der 84. Minute zum Ehrentreffer – zu einem Zeitpunkt, als der zweite Gästetreffer noch ausstand. Walddorf klettert mit 30 Punkten auf Rang 13, Derendingen verbleibt mit 21 Punkten auf dem letzten Platz 16.

Reutlingen war von Beginn an die überlegene Mannschaft und gewann bei Altingen/Entringen verdient mit 3:0. Alessio Lo Presti eröffnete in der 9. Minute den Torreigen, Andreas Heidt erhöhte in der 39. Minute kurz vor der Pause auf 2:0. Farhan Ahmad stellte in der 61. Minute mit dem 3:0 den Endstand her. Altingen/Entringen blieb ohne eigenen Torerfolg. Reutlingen klettert mit 43 Punkten auf Rang sechs, Altingen/Entringen bleibt mit 35 Punkten auf Platz zehn.

Gomaringen gewann das Heimspiel gegen Ofterdingen verdient mit 3:1. Lukas Neth brachte die Gäste überraschend in der 10. Minute in Führung, doch Lino Temme glich in der 20. Minute für Gomaringen aus. Maik Sparka drehte die Partie in der 59. Minute mit dem 2:1, Fabian Geiser stellte in der 78. Minute mit dem 3:1 den Endstand her. Gomaringen klettert mit 43 Punkten auf Rang sieben, Ofterdingen verbleibt mit 34 Punkten auf Platz zwölf.

Der Meisterschaftstitel ist perfekt. SGM Dettingen/Glems krönte den Titelgewinn in der Bezirksliga Alb mit einem 2:1-Heimsieg gegen TSV Hirschau und feierte anschließend die Meisterschaft. Markus Müller eröffnete den Abend bereits in der 2. Minute mit dem 1:0, Benjamin Schiebel glich in der 36. Minute für Hirschau aus. Mario Nikolovski stellte in der 55. Minute den Siegtreffer zum 2:1 sicher und sorgte damit für den verdienten Meisterjubel. SGM Dettingen/Glems schließt den vorletzten Spieltag mit 66 Punkten ab und ist nicht mehr vom Thron zu stoßen. Hirschau verbleibt mit 53 Punkten auf Rang drei.

Sickenhausen gewann beim TSV Genkingen klar mit 3:0 und ließ dem Gastgeber keine Chance. Laurin Biedritzky traf in der 22. Minute zur Führung, Andreas Hiller erhöhte in der 43. Minute kurz vor der Pause auf 2:0. Nicola Claudius Rauscher stellte in der 77. Minute mit dem 3:0 den Endstand her, Genkingen blieb ohne Torerfolg. Sickenhausen festigt mit 48 Punkten Rang vier, Genkingen verbleibt mit 29 Punkten auf Platz 14.