Meister der Staffel A!

Vier Spieltage vor Ende der Pflichtspiele in der Kreisligastaffel A wurde der SV Concordia Emsbüren Meister in dieser Staffel durch einen 2:0-Arbeitssieg bei Adler Messingen. Somit spielt unser Team mit Beginn der entscheidenden Serie im nächsten Jahr um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga mit den ersten fünf Teams der Staffel B.

„Zuckerfußball“ zauberte Concordia nicht gerade auf den Rasen in Messingen. Dennoch hielt man souverän den eigenen Kasten wieder einmal sauber und brachte in der ersten und zweiten Hälfte jeweils die Kugel einmal über die Torlinie, wobei gerade der zweite Treffer von Jonas Schüring schön mithilfe der eingesetzten A-Jugendlichen herausgespielt wurde.

Nachdem bereits in der ersten Hälfte auch noch Nico Seltier verletzt ausscheiden musste, gab es keinen bisher erfolgreich eingesetzten Stürmer mehr in unserer Mannschaft, denn Oliver Niehof fehlte von Beginn an wegen einer Verletzung, die er sich im Spiel gegen Voran Brögbern zugezogen hatte. Die eingewechselten A-Jugendlichen Bennet Frericks, Hinnerk Albers und Bernhard Haarmann bewiesen jedoch, dass man auch mit ihnen in Zukunft rechnen kann und sie auch nach vorne für Gefahr sorgen können.

Am kommenden Sonntag steht nun um 14 Uhr zu Hause das Spiel gegen den SC Baccum an. Dann geht es zum Ortsderby nach Leschede und zum Schluss zu Hause gegen den SV Lengerich-Handrup. Da wird es zum Ende hin doch tatsächlich noch einmal sehr interessant!

Fotos: Matthias Drees und Hubert Silies