Meister der Kreisliga Isar/Rott kommt von der Vils

Am vorletzten Spieltag in der Kreisliga Isar/Rott kam es in Geisenhausen zum Showdown zwischen Tabellenführer TVG und Verfolger Hebertsfelden. Nur ein Pünktchen trennte die Hausherren vom vorzeitigen Meistertitel in der Kreisliga Isar/Rott und knapp 700 Zuschauer wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Und tatsächlich bebte die grün-gelbe Tribüne bereits nach sieben Minuten: Michael Eller knallte eine Vorlage von Jonas Maier ins lange Eck.

Doch nur zehn Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich. In der Folge verlor das Team von Trainer Gerd Bogner seine Linie und die Hebertsfeldener zeigten, dass sie nicht umsonst auf Platz zwei stehen. Die Partie war zunehmend verkrampft und bot kaum mehr echte Torchancen. Lorenz Obermeiers Schuss von der Mittellinie konnte der aufgerückte Gäste-Keeper kurz vor Schluss nur noch hinterherschauen, aber es blieb beim 1:1. Stattdessen gab es noch die eine oder andere Standardsituation für den Gegner. Als der Unparteiische schließlich ins Pfeiferl blies und die Geisenhausener erlöste, gab es kein Halten mehr. Die Fans stürmten den Rasen und feierten mit der Mannschaft bis in die frühen Morgenstunden – manche auch länger.

Das Geheimnis des Erfolgs "Die Mannschaft hat einen verdienten Punkt geholt. Der Spirit im Team ist der Wahnsinn – dass wir aber heuer den Titel holen, damit hat keiner gerechnet“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Tom Ertl. Die Spieler haben über die gesamte Spielzeit hinweg nicht nur einen erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball gezeigt: „Fußball wird in Geisenhausen wieder als Event wahrgenommen“, so Ertl.





Das Fundament war die überragende Abwehr inklusive Keeper – mit bis dato 18 Gegentreffern hat das Team mit großem Abstand die stärkste Defensive der Liga. Im Mittelfeld ergänzten sich offensiver Spielwitz und robuste Abräumerqualitäten. Vorne haben die sprintstarken und technisch beschlagenen Angreifer so manchen Verteidiger staunend zurückgelassen – und bis jetzt 60 Buden gemacht.

Hinzu kommt, dass man – von Jonas Königbauer und Maxi Zehentbauer abgesehen – verletzungstechnisch mit einem blauen Auge durch die Saison gekommen ist.

Nach 26 Jahren zurück in der Bezirksliga„Nach 26 Jahren ist uns wieder der Aufstieg in die Bezirksliga West gelungen. Die Klasse zu halten wird nicht einfach, aber mit unserem sehr gut und sehr breit besetzten Kader werden wir die Herausforderung annehmen“, gibt sich Fußball-Boss Ertl zuversichtlich.Aber vorher dürfen die Jungs am Samstag noch ganz entspannt nach Bodenkirchen fahren. Im letzten Spiel gegen „BoBo“ will die Mannschaft von Gerd Bogner die Meister-Saison würdig abschließen. Anpfiff ist um 17 Uhr.



Die 2. Mannschaft des TVG unterlag am Sonntag bei der Reserve von „BoBo“ mit 1:0. Das Team von Coach Andreas Marketsmüller war in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft, ließ aber zahlreiche Torchancen liegen. Bereits am Freitagabend um 19 Uhr steigt das letzte Spiel für die „Zweite“ daheim gegen den FC Velden-Eberspoint II. Im Vils-Derby im eigenen Wohnzimmer wollen die Geisenhausener noch einmal zeigen, dass sie mehr können, als es Tabellenrang neun vermuten lässt.