Meister-Coach unterschreibt bei Türkspor Dortmund Nach überraschendem Trainerrücktritt hat ein erfolgreicher Coach der vergangenen Saison Interesse von red · 14.07.2026, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Javad Mohammadpour

Am vergangenen Freitag war das Trainer-Duo Osman und Bahattin Köse nach nur 21 Tagen Amtszeit bei Oberliga-Absteiger Türkspor Dortmund zurückgetreten. Offizieller Grund seien berufliche Gründe. Doch nach FuPa-Informationen läuft beim insolventen Verein noch lange nicht wieder alles rund und zu viele Baustellen lasteten auf den Schultern der Köse-Brüder. Nun möchte sich Marcel Radke dieser Aufgabe stellen, wie die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet. Der 40-Jährige hatte den FC Roj in der vergangenen Saison zur Landesliga-Meisterschaft und Kreispokal-Sieg geführt, war daraufhin aber überraschend entlassen worden.

Nach der 3:6-Testspielniederlage gegen Landesligist SV Hohenlimburg erklärte Präsident Dr. Akin Kara am Sonntag gegenüber den Ruhr Nachrichten zur Personalie Radke: „Ja, wir befinden uns in sehr guten und weit fortgeschrittenen Gesprächen. Trotzdem gibt es noch einige offene Punkte, die zunächst geklärt werden müssen. Gerade im laufenden Insolvenzverfahren können und möchten wir keine endgültigen Entscheidungen treffen, bevor diese mit dem Insolvenzverwalter abgestimmt sind." Inklusive der drei ganz frischen Neuzugänge (Artur Fozoliv (Polonia Stal), Denys Masalskyi (SV Hohenlimburg) und Onour Kara Ali (YEG Hassel) hat Türkspor inzwischen 17 Mann im Kader. Nach FuPa-Informationen werden Maxim Limanski und Rahim Kocakus jedoch nicht für Türkspor auflaufen, nachdem bereits bekannt wurde, dass noch laufenden Verträge beim künftigen Ligarivalen VfL Kamen bestehen.

UPDATE: Im Laufe des Montags wurden sich alle Parteien einig. Radke nimmt die Herausforderung an und unterschrieb einen Vertrag. Wenig überraschend übernimmt er auch den Posten des Sportlicher Leiters, auf den noch viel Arbeit wartet. „Wir benötigen bestimmt noch vier erfahrene Spieler. Dr. Akin Kara verabschiedet sich jetzt erstmal in die Türkei. Ich sehe zu, dass wir zum Start eine konkurrenzfähige Mannschaft haben", so Radke gegenüber den Ruhr Nachrichten.