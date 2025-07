Nach einer Ewigkeit in der B-Liga steigt das Team von CD Espanol als Meister in die A-Liga auf. Foto: CD Espanol

Meister CD Espanol auch etwas traurig über den Aufstieg Warum die Fußballer von CD Espanol als bisheriger Wiesbadener B-Liga-Dino auch mit einem weinenden Auge in die A-Liga aufrücken und warum das Team in der Rückserie durchstartete

Wiesbaden. „Man lässt gefühlt Freunde zurück“, endet für Florian Treder eine Zeit voller Feierlichkeiten auch mit einem weinenden Auge. Treder, Trainer des C.D. Espanol, führte seinen Herzensverein in der abgelaufenen Saison als Meister in die A-Liga und öffnete damit die Tür zu einem Abenteuer. „Ich wüsste nicht, wann hier das letzte Mal A-Liga gespielt wurde“, nennt er seinen CDE selbst B-Liga-„Urgestein“. Nur der VfB Westend reiht sich in der ewigen Tabelle vor dem Aufsteiger ein.

Schlüsselspiel gegen Schierstein 08 II

„Wir haben in dieser Liga tolle Jahre verbracht. Insbesondere zu Vereinen wie Westend und Amöneburg pflegen wir freundschaftliche Verhältnisse. Die Duelle werden fehlen“, so Treder. Nach Abschluss der Hinrunde hätten beim CDE wohl die wenigsten damit gerechnet, dass in der Rückrunde die vorerst letzten „Freundschaftsduelle“ warten. „Wir haben die Winterpause im oberen Drittel verbracht. Nach Meisterschaft sah es damals aber nicht aus“, blickt Spieler Simon Rommelspacher zurück, der in der kommenden Runde als spielender Co-Trainer unterstützt. Tatsächlich wurde das letzte Spiel vor der Winterpause dabei zum entscheidenden Wendepunkt. Torwart kam per Uber